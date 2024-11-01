edición general
5 meneos
25 clics
La desunión hace la fuerza (a las derechas). Un análisis más allá de los resultados en Aragón

La desunión hace la fuerza (a las derechas). Un análisis más allá de los resultados en Aragón

Cuando la izquierda se divide, la derecha gobierna aunque pierda fuerza. Y cuando la extrema derecha entra en la ecuación, no negocia: condiciona, desplaza y normaliza su agenda. Aragón no inaugura nada nuevo. Solo confirma algo que llevamos tiempo viendo y que sigue sin corregirse: la desunión no debilita a la derecha, la fortalece.

| etiquetas: desunión , fuerza , derechas , izquierdas , resultados , aragón
4 1 0 K 64 politica
7 comentarios
4 1 0 K 64 politica
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Lo que sea me os reconocer que algunas derivas dan repelús al votante de izquierdas. Siempre es culpa de otro...siempre.
1 K 17
Battlestar #3 Battlestar
Con todos mis respetos, lo que está pasando lo sabemos todos, no hace falta un análisis de lo que está pasando, ya hay muchísimos y además es evidente.

La clave aquí es que expliquen como solucionarlo y poner el plan en practica.

xD
0 K 13
#5 Guil
La izquierda no está dividida
0 K 12
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
La derecha, dividida en PP, Vox y alpiste sale ganando.
0 K 11
#6 tierramar *
No pequemos de ingenuos: además de los conflictos internos naturales, NO OLVIDAR; que en TODA agrupación de izquierda o social hay infiltrados de la policia, del deep state que dispone de un ejercito de mercenarios para cargarse cualquier iniciativa o propuesta que beneficie a la población y no a los ricos y corporaciones (al club de Epstein). En la fragmentación de la izquierda los topos tienen su peso. Ejemplo: Errejon fundo Mas Madrid para dividir Podemos, luego se inscribe gente

…   » ver todo el comentario
0 K 11
#2 Febrero2027
Lo presentan como si hubiese ocurrido una catástrofe en Aragón, y los únicos que están de luto es la ultraizquierda.
La gente está feliz porque ha votado a quien le ha dado la gana
0 K 6
#7 espartino
Bueno y a las derechas. Los casi 20.000 votos de SALF han ido a la papelera.
0 K 6

menéame