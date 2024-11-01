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Se destapa de quién es el Mercedes con el que Vito Quiles "acosa" a Javier Ruiz y Sarah Santaolalla: "Un renting de..."

Se destapa de quién es el Mercedes con el que Vito Quiles "acosa" a Javier Ruiz y Sarah Santaolalla: "Un renting de..."

"El Mercedes de alta gama que usa Vito Quiles para perseguir a Javier Ruiz y Sarah Santaolalla está a nombre de una empresa de renting de Majadahonda ubicada frente a la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. ¿Quién paga ese coche?".
Ruiz ha asegurado que se trata de un "segundo Mercedes", después de que "el primero" se presentara "en TVE para intentar entrar en el estudio A6 de Prado del Rey": "Esto es un Mercedes aparcado a la puerta de casa durante días para vigilar horarios".

| etiquetas: vito quiles , mercedes , renting , atlético de madrid
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
skaworld #2 skaworld
El periodismo independiente expontáneo y combativo que se mueve en Mercedacos...
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Ovlak #3 Ovlak
#2 También hay que reconocer que no usar el clickbait de los puntos suspensivos en el titular obligaría al redactor jefe a moverse en un Opel Corsa.
2 K 38
skaworld #4 skaworld
#3 También es cierto que es altamente probable que el redactor jefe del plural no necesite ya nisiquiera un Corsa.

Es lo que tiene la IA, que ahorra mucho en coches.
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Padomon #9 Padomon
#4 es que si Vito fuese en un corsa, seria un acorsador
1 K 17
pepel #1 pepel
Y no sabemos quién lo alquila.
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vviccio #10 vviccio
#1 Le rompes un faro o una luna y si te denuncian a lo mejor sale quién lo alquiló por alguna parte.
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#6 Albarkas
Con la de macetas que se caen cada día de las ventanas en Madrid... :troll:
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#5 luckyy
Este matonismo ya lo practicaba la falange en los preámbulos del golpe de estado
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Kleshk #8 Kleshk
El periodista independiente que es dependiente del sueldo que le dan...
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xyria #7 xyria
¿No existe la posibilidad de hacer una búsqueda inversa, es decir, a partir de la matrícula averiguar quién es el propietario?
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menéame