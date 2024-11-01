Se destapa de quién es el Mercedes con el que Vito Quiles "acosa" a Javier Ruiz y Sarah Santaolalla: "Un renting de..."

"El Mercedes de alta gama que usa Vito Quiles para perseguir a Javier Ruiz y Sarah Santaolalla está a nombre de una empresa de renting de Majadahonda ubicada frente a la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. ¿Quién paga ese coche?".

Ruiz ha asegurado que se trata de un "segundo Mercedes", después de que "el primero" se presentara "en TVE para intentar entrar en el estudio A6 de Prado del Rey": "Esto es un Mercedes aparcado a la puerta de casa durante días para vigilar horarios".