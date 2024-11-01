Después de cuatro años cubriendo este horror, tengo pesadillas al regresar a casa. Y me temo que estamos al borde de un desastre mayor para el que no estamos preparados en absoluto [EN]

"Sufrimos terribles bajas", dice. "Y no siempre podíamos recuperarlas mientras nos retirábamos. En una ocasión nos ordenaron amputarle un pie y una mano a un familiar del comandante de brigada. Esto era para demostrar que estaba muerto (en lugar de 'desaparecido') y por lo tanto su familia podría recibir una compensación. Un amigo soldado mío decapitó a un camarada muerto cuyo cuerpo quedó atrapado entre los escombros, bajo fuego. Lo hizo, dice, para que la madre de su amigo comprendiera que su hijo estaba «muerto de verdad»
"Un hombre ha estado observando nuestro progreso desde la orilla. Le preocupaba, dice, que fuéramos una «cuadrilla» de la oficina de reclutamiento del ejército ucraniano; que pretendiéramos sacar a los jubilados de sus escondites y enviarlos al frente del Donbás"
...y es un medio inglés, supuestamente pro-ucraniano
No sé yo si esto es muy pro ucrania.