Después de cuatro años cubriendo este horror, tengo pesadillas al regresar a casa. Y me temo que estamos al borde de un desastre mayor para el que no estamos preparados en absoluto [EN]

"Sufrimos terribles bajas", dice. "Y no siempre podíamos recuperarlas mientras nos retirábamos. En una ocasión nos ordenaron amputarle un pie y una mano a un familiar del comandante de brigada. Esto era para demostrar que estaba muerto (en lugar de 'desaparecido') y por lo tanto su familia podría recibir una compensación. Un amigo soldado mío decapitó a un camarada muerto cuyo cuerpo quedó atrapado entre los escombros, bajo fuego. Lo hizo, dice, para que la madre de su amigo comprendiera que su hijo estaba «muerto de verdad»