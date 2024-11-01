edición general
Después de cuatro años cubriendo este horror, tengo pesadillas al regresar a casa. Y me temo que estamos al borde de un desastre mayor para el que no estamos preparados en absoluto [EN]

"Sufrimos terribles bajas", dice. "Y no siempre podíamos recuperarlas mientras nos retirábamos. En una ocasión nos ordenaron amputarle un pie y una mano a un familiar del comandante de brigada. Esto era para demostrar que estaba muerto (en lugar de 'desaparecido') y por lo tanto su familia podría recibir una compensación. Un amigo soldado mío decapitó a un camarada muerto cuyo cuerpo quedó atrapado entre los escombros, bajo fuego. Lo hizo, dice, para que la madre de su amigo comprendiera que su hijo estaba «muerto de verdad»

azathothruna #2 azathothruna
Estoy pensando ahora en votar negativo a los tarados que usan mal las etiquetas, pero no hay opcion de eso.
mikhailkalinin #8 mikhailkalinin *
#2 Ni tampoco negativo por tarado. Como los que no distinguen verdugos y víctimas.

Igualmente, yo solo pongo un negativo al año, y es honorífico. Hostia, el de este año aún no lo he puesto. Te lo llevas tú mismo :-D
eltxoa #9 eltxoa
#8 Pues yo le pongo un positivo para compensar tu negativo.
Heni #11 Heni *
#2 En este caso el tarado/a es el programador/a de la web, puse "guerra de ucrania" y me lo separó automáticamente. Para la próxima me fijaré a ver qué hace pero me parece que es un bug cuando no pones más de una etiqueta y esta tiene espacios
Heni #1 Heni *
Hay otro párrafo que no tiene desperdicio:

"Un hombre ha estado observando nuestro progreso desde la orilla. Le preocupaba, dice, que fuéramos una «cuadrilla» de la oficina de reclutamiento del ejército ucraniano; que pretendiéramos sacar a los jubilados de sus escondites y enviarlos al frente del Donbás"


...y es un medio inglés, supuestamente pro-ucraniano
#6 dsj
Aquí se lucha hasta la última gota de sangre ( ucraniana) y el último Euro...
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
#6 ya, sería mucho más cómodo dejarse matar.
#3 Russin
El nivel de propaganda de los medios ingleses no deja de sorprenderme. ¿De verdad la gente es tan idiota?
NATOstrófico #4 NATOstrófico
#3 los NATOtandos que andan por aquí si xD
WcPC #5 WcPC
#3 Los medio ingleses suelen ser pro ucrania.
No sé yo si esto es muy pro ucrania.
