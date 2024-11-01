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Después de 16 años en España, no me imagino viviendo en ningún otro sitio [ENG]

Después de 16 años en España, no me imagino viviendo en ningún otro sitio [ENG]

La gente se siente atraída a vivir en España por su excepcional calidad de vida. Con más de 300 días de sol al año, el país ofrece un clima cálido y acogedor combinado con una cultura relajada, social y centrada en la familia. Los beneficios son numerosos: bajo coste de vida en comparación con otros países de la UE, una sanidad de primer nivel, diversas opciones culinarias y un rico trasfondo histórico, lo que convierte a España en un destino predilecto tanto para locales como para expatriados.

| etiquetas: expatriados , ee.uu. , españa , inmigrante
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Alcalino
expatriados no, inmigrantes
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#5 guillersk
#1 inmigrantes no, personas migrantes
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#6 audrey2012
#1 Inmigrantes sólo son los "muertos de hambre". Hay inmigrantes y expats igual que hay putas y escorts. Para todo hay clases.
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Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#1 Yo entiendo que un expatriado es por voluntad propia. Un inmigrante, ¿o migrante?, lo hace por necesidad.
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Gotsel #10 Gotsel
El tio del video es inmigrante, pero por aclarar:

#1 el término expatriado se refiere los exiliados y al personal cualificado que una empresa o institución traslada temporalmente a otro país para, por ejemplo, desarrollar una nueva actividad u ofrecer asistencia técnica. Por otra parte, tanto emigrante como inmigrante aluden más ampliamente a todos los que se desplazan a otro país o región con propósito de establecerse o radicarse en él. El empleo ocasional de expatriado como mero sinónimo

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#2 drstrangelove
No cuenta a qué se debe el bajo coste de vida: bajos salarios.
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JuanCarVen #3 JuanCarVen
España es muy interesante si tienes un salario europeo, con uno nacional tienes que sufrir para llegar a fin de mes.
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#8 audrey2012
#3 España es un país en el que se vive de puta madre con un salario occidental medio.
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JuanCarVen #9 JuanCarVen *
#8 Y eso para una familia promedio de 4 miembros son unos 85k € brutos :-D. Lástima que estamos bastante lejos de estas cifras.
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#12 Abajo
Lo que no entiendo es por qué los servicios públicos tienen que soportar a esta gente simplemente porque gasten su dinero en raciones y cañas. Buen negocio para los hosteleros pero no para el Estado.
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
pues es cuestion de empezar a imaginar, guiri :popcorn:
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Don_Pixote #11 Don_Pixote
Ricos que viven menos de 180 días para no tributar, jubilados nórdicos o expats con ley Beckham pagando cuatro perras en impuestos

Y ya,
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menéame