Después de 16 años en España, no me imagino viviendo en ningún otro sitio [ENG]

La gente se siente atraída a vivir en España por su excepcional calidad de vida. Con más de 300 días de sol al año, el país ofrece un clima cálido y acogedor combinado con una cultura relajada, social y centrada en la familia. Los beneficios son numerosos: bajo coste de vida en comparación con otros países de la UE, una sanidad de primer nivel, diversas opciones culinarias y un rico trasfondo histórico, lo que convierte a España en un destino predilecto tanto para locales como para expatriados.