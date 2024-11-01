Después de 16 años en España, no me imagino viviendo en ningún otro sitio [ENG]

La gente se siente atraída a vivir en España por su excepcional calidad de vida. Con más de 300 días de sol al año, el país ofrece un clima cálido y acogedor combinado con una cultura relajada, social y centrada en la familia. Los beneficios son numerosos: bajo coste de vida en comparación con otros países de la UE, una sanidad de primer nivel, diversas opciones culinarias y un rico trasfondo histórico, lo que convierte a España en un destino predilecto tanto para locales como para expatriados.
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#1 el término expatriado se refiere los exiliados y al personal cualificado que una empresa o institución traslada temporalmente a otro país para, por ejemplo, desarrollar una nueva actividad u ofrecer asistencia técnica. Por otra parte, tanto emigrante como inmigrante aluden más ampliamente a todos los que se desplazan a otro país o región con propósito de establecerse o radicarse en él. El empleo ocasional de expatriado como mero sinónimo
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Y ya,