Desprecio total de Sánchez a Sumar: ningún ministro acudirá a la reunión que exigió Yolanda Díaz

El pasado viernes la vicepresidenta Yolanza Díaz, propuso al partido socialista una remodelación del Gobierno y afirmó que "tiene que ser reformulado de forma radical". "El PSOE tiene que hacer una limpieza de arriba a abajo", declaró Díaz. Sin embargo, la incendiaria declaración de Yolanda Díaz no ha hecho otra cosa, desde entonces, que desinflarse. Ya se conocen los términos en los que se producirá la reunión PSOE y Sumar: sin ningún ministro del Gobierno, en un encuentro en el que Rebeca Torró será la representante de los socialistas.