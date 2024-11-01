Desprecio total de Sánchez a Sumar: ningún ministro acudirá a la reunión que exigió Yolanda Díaz

El pasado viernes la vicepresidenta Yolanza Díaz, propuso al partido socialista una remodelación del Gobierno y afirmó que "tiene que ser reformulado de forma radical". "El PSOE tiene que hacer una limpieza de arriba a abajo", declaró Díaz. Sin embargo, la incendiaria declaración de Yolanda Díaz no ha hecho otra cosa, desde entonces, que desinflarse. Ya se conocen los términos en los que se producirá la reunión PSOE y Sumar: sin ningún ministro del Gobierno, en un encuentro en el que Rebeca Torró será la representante de los socialistas.
| etiquetas: yolanda díaz , corrupción , acoso , pedro sánchez , psoe , sumar
a) El PSOE vuelve a demostrar que entiende la política como un cortijo. Yolanda plantea una reflexión profunda sobre un Gobierno agotado y la respuesta de Sánchez es mandar a una segunda fila, como quien envía al becario a apagar un incendio. Ningún ministro, ninguna autocrítica, ningún respeto al socio que les sostiene la mayoría.
Hablan de “estabilidad” cuando lo que defienden es inmovilismo, sillones y miedo a tocar nada. Les molesta que alguien… » ver todo el comentario
A) Lo que estamos viendo es la enésima pelea entre dos caras de la misma moneda. PSOE y Sumar discuten por sillones, no por España. Unos piden “limpieza” cuando llevan años viviendo del sistema, y los otros responden con desprecio porque saben que gobiernan gracias a socios que desprecian pero necesitan. Es un Gobierno roto, sin proyecto nacional, sostenido por egos, cesiones y chantajes constantes. Mientras el país tiene problemas reales: economía,… » ver todo el comentario
En el momento en que alguien no tiene poder sobre él, lo ignora.
Creo que la palabra correcta para definirlo es "hipócrita". Y domina esa hipocresía mejor que nadie en España