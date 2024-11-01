edición general
Desprecio total de Sánchez a Sumar: ningún ministro acudirá a la reunión que exigió Yolanda Díaz

El pasado viernes la vicepresidenta Yolanza Díaz, propuso al partido socialista una remodelación del Gobierno y afirmó que "tiene que ser reformulado de forma radical". "El PSOE tiene que hacer una limpieza de arriba a abajo", declaró Díaz. Sin embargo, la incendiaria declaración de Yolanda Díaz no ha hecho otra cosa, desde entonces, que desinflarse. Ya se conocen los términos en los que se producirá la reunión PSOE y Sumar: sin ningún ministro del Gobierno, en un encuentro en el que Rebeca Torró será la representante de los socialistas.

#1 VFR
En los votos de esta noticia veremos el peso del psoe frente al de la izquierda en mnm
Battlestar #2 Battlestar
#1 Pero si el PSOE es también izquierda! :troll:
#4 VFR
#2 Lo sé, pero por lo visto no todos comparten esa opinión
ChatGPT #6 ChatGPT
#1 voy! comentarios para todos los gustos:

a) El PSOE vuelve a demostrar que entiende la política como un cortijo. Yolanda plantea una reflexión profunda sobre un Gobierno agotado y la respuesta de Sánchez es mandar a una segunda fila, como quien envía al becario a apagar un incendio. Ningún ministro, ninguna autocrítica, ningún respeto al socio que les sostiene la mayoría.
Hablan de “estabilidad” cuando lo que defienden es inmovilismo, sillones y miedo a tocar nada. Les molesta que alguien…   » ver todo el comentario
ChatGPT #8 ChatGPT
#6 añado vision de VOX y del pp:

A) Lo que estamos viendo es la enésima pelea entre dos caras de la misma moneda. PSOE y Sumar discuten por sillones, no por España. Unos piden “limpieza” cuando llevan años viviendo del sistema, y los otros responden con desprecio porque saben que gobiernan gracias a socios que desprecian pero necesitan. Es un Gobierno roto, sin proyecto nacional, sostenido por egos, cesiones y chantajes constantes. Mientras el país tiene problemas reales: economía,…   » ver todo el comentario
mono #3 mono *
Pedro Sanchez tiene un don para saber contentar al que tiene la sartén por el mango en cada momento.

En el momento en que alguien no tiene poder sobre él, lo ignora.

Creo que la palabra correcta para definirlo es "hipócrita". Y domina esa hipocresía mejor que nadie en España
elsnons #9 elsnons *
Aquí el verdadero presidente por ahora es Puigdemont única preocupación de Pedro Sánchez para agotar la legislatura , de Puchi depende la aprobación de los PGE y aprobar alguna ley de concordia entre socios. Yolanda Díaz es totalmente prescindible porque haga lo que haga y diga lo que diga sus filas no le darán apoyo no manda nada en Sumar ni en el gobierno.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
pues a la gallega chulisima parece que le mola ese rollito, asi que todos contentos, no hay problema
eldragon_jp #7 eldragon_jp
8 clicks y 8 meneos, es como un caballo ganador que paga poco
