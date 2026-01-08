edición general
Las desorbitadas cifras que alcanzan los minipisos en Asturias: hasta 300.00 euros por uno de 36 metros cuadrados en Gijón

La mayoría de estas diminutas viviendas se publicitan además como una «oportunidad única» para vivir

#4 imaginateca
Ese es el precio al que se quiere vender, no el precio al que se venden. Estos artículos contribuyen a la especulación y son mero sensacionalismo.
#2 powernergia
Recordemos que en Asturias se ha construido mucha más vivienda que el aumento de población.
#3 Tecar
Yo creo que son 300,47€, pero bueno.
:troll:
#6 Grahml
#3 Pues bien barato 300 euros.



?(
#1 alcama
Y eso que gobierna la izquierda
#7 Verdaderofalso
#1 en Gijón, es la derecha Foro, PP apoyados por VOX y son una banda de inútiles que no han conseguido nada
www.meneame.net/story/psoe-gijon-senala-incompetencia-foro-plan-llave-

Incluso hablan desde el consistorio que los pisos turísticos esa controlado cuando nadie (vecinos, empresarios…) está de acuerdo con el consistorio
www.meneame.net/story/gijon-ve-totalmente-controlado-auge-pisos-turist
