Las desorbitadas cifras que alcanzan los minipisos en Asturias: hasta 300.00 euros por uno de 36 metros cuadrados en Gijón
La mayoría de estas diminutas viviendas se publicitan además como una «oportunidad única» para vivir
etiquetas
pisos
vivienda
gijón
mini pisos
asturias
inmobiliaria
#4
imaginateca
Ese es el precio al que se quiere vender, no el precio al que se venden. Estos artículos contribuyen a la especulación y son mero sensacionalismo.
2
K
34
#5
Leon_Bocanegra
#0
www.meneame.net/m/actualidad/desorbitadas-cifras-alcanzan-minipisos-as
1
K
28
#2
powernergia
Recordemos que en Asturias se ha construido mucha más vivienda que el aumento de población.
0
K
11
#3
Tecar
Yo creo que son 300,47€, pero bueno.
0
K
7
#6
Grahml
#3
Pues bien barato 300 euros.
0
K
19
#1
alcama
Y eso que gobierna la izquierda
0
K
5
#7
Verdaderofalso
*
#1
en Gijón, es la derecha Foro, PP apoyados por VOX y son una banda de inútiles que no han conseguido nada
www.meneame.net/story/psoe-gijon-senala-incompetencia-foro-plan-llave-
Incluso hablan desde el consistorio que los pisos turísticos esa controlado cuando nadie (vecinos, empresarios…) está de acuerdo con el consistorio
www.meneame.net/story/gijon-ve-totalmente-controlado-auge-pisos-turist
0
K
20
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
www.meneame.net/story/psoe-gijon-senala-incompetencia-foro-plan-llave-
Incluso hablan desde el consistorio que los pisos turísticos esa controlado cuando nadie (vecinos, empresarios…) está de acuerdo con el consistorio
www.meneame.net/story/gijon-ve-totalmente-controlado-auge-pisos-turist