Gijón ve "totalmente controlado" el auge de los pisos turísticos, pero los barrios más afectados urgen nuevas medidas: "Hay que retroceder"

Ni controlado, ni equilibrado se ve el fenómeno en Cimavilla y La Arena, los dos barrios de Gijón que están en el listado del Principado para su declaración como zonas de vivienda tensionada. "La moratoria fue un parón, pero no la solución. Hay que aplicar más medidas", explica Sergio, presidente de la asociación vecinal "Gigia" de Cimavilla recordando que en su barrio "se están comprando edificios enteros para dedicarlo al turismo y cada vez son más los vecinos que se tienen que ir porque no renuevan contratos. No existe oferta de alquiler”
Esas tasas pueden reducir esa cantidad de pisos turísticos.
La cosa es si el ayuntamiento quiere hacerlo.
Soluciones tenemos, pero no se quiere hacer.