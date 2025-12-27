edición general
Gijón ve "totalmente controlado" el auge de los pisos turísticos, pero los barrios más afectados urgen nuevas medidas: "Hay que retroceder"

Ni controlado, ni equilibrado se ve el fenómeno en Cimavilla y La Arena, los dos barrios de Gijón que están en el listado del Principado para su declaración como zonas de vivienda tensionada. "La moratoria fue un parón, pero no la solución. Hay que aplicar más medidas", explica Sergio, presidente de la asociación vecinal "Gigia" de Cimavilla recordando que en su barrio "se están comprando edificios enteros para dedicarlo al turismo y cada vez son más los vecinos que se tienen que ir porque no renuevan contratos. No existe oferta de alquiler”

2 comentarios
WcPC #1 WcPC *
Ya te digo que se pueden crear tasas especiales para distintos negocios que se ubican en tu ciudad...
Esas tasas pueden reducir esa cantidad de pisos turísticos.
La cosa es si el ayuntamiento quiere hacerlo.
Soluciones tenemos, pero no se quiere hacer.
0 K 11
#2 _4278
Gijón no ve nada pq Gijón es un territorio, quien no ve nada malo son los sociópatas votados en las urnas
0 K 6

