edición general
3 meneos
16 clics
El PSOE de Gijón señala la «incompetencia» de Foro por el ‘Plan Llave’: «No va a haber ni una sola vivienda pública en dos años»

El PSOE de Gijón señala la «incompetencia» de Foro por el ‘Plan Llave’: «No va a haber ni una sola vivienda pública en dos años»

El edil Tino Vaquero culpa de la situación a Jesús Martínez Salvador y, por «dejación de funciones», a la alcaldesa Moriyon

| etiquetas: moriyon , psoe , pp , foro , asturias , gijón , vivienda pública
2 1 0 K 39 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 39 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
A ver si os pensáis que Foro tiene algún interés en la vivienda pública.
3 K 62
Olepoint #2 Olepoint
A ver si los hoolingans del PP y VOX se empiezan a enterar que la gestión de la vivienda está INTEGRAMENTE en manos de Autonomías y Ayuntamientos.
0 K 8

menéame