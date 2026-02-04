DesocupaCyL huye de Barakaldo al encontrarse con militantes del Sindicato Socialista de Vivienda  

DesocupaCyL se ha visto obligada a retirarse este miércoles de las inmediaciones de una vivienda en Barakaldo (Bizkaia) tras encontrarse con militantes del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, según ha informado la organización a través de sus cuentas en redes sociales. La empresa, denuncia el sindicato, había acudido al lugar "para intimidar a una familia trabajadora", pero se retiró ante la presencia de militantes que les hicieron saber que "no son bienvenidos".