DesocupaCyL huye de Barakaldo al encontrarse con militantes del Sindicato Socialista de Vivienda

DesocupaCyL se ha visto obligada a retirarse este miércoles de las inmediaciones de una vivienda en Barakaldo (Bizkaia) tras encontrarse con militantes del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, según ha informado la organización a través de sus cuentas en redes sociales. La empresa, denuncia el sindicato, había acudido al lugar "para intimidar a una familia trabajadora", pero se retiró ante la presencia de militantes que les hicieron saber que "no son bienvenidos".

4 comentarios
josde #2 josde
Pues a ver si los echan también de CYL a esa lacra de malnacidos y nazis.
1 K 27
verocla #1 verocla
Hori da
1 K 22
alfre2 #3 alfre2
Juegan en regionales. Los sacas de la comarca y se les ven las taras enseguida. :troll:
1 K 19
Sharko #4 Sharko
No falla, envío Delay es pan caliente. SPAM.
1 K -5

