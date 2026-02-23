edición general
El descuento con que vende Rusia su petróleo a China alcanza máximo histórico debido a las sanciones de occidente [eng]

Según los datos más recientes de febrero de 2026, el descuento del crudo ruso Urals respecto al Brent ha llegado a $9-$11 por barril para entregas a China, y en algunos momentos ha superado los $14 por barril. Las importaciones chinas de petróleo ruso alcanzaron un récord de 2.07-2.09 millones de barriles por día en febrero de 2026. Las refinerías independientes chinas ("teapots") están comprando masivamente el crudo ruso descontado. El grado ESPO se negocia con descuentos de $8-$9 por barril respecto al Brent.

taSanás #1 taSanás
Leído de otra manera, gracias a que occidente paga más por el petróleo, china ahorra
Veelicus #6 Veelicus
#1 y producen sus productos mas barato de lo que lo producen nuestras empresas... plan perfecto de las brillantes mentes de la UE
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
occidente cavándose una vez más su tumba por seguir las directices del Biden/Trump de turno.
alehopio #3 alehopio
El 20 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló en contra de los aranceles de Trump en una decisión histórica. La Corte declaró inconstitucionales los aranceles impuestos bajo IEEPA, que incluían:
- Los aranceles del "Día de la Liberación" (recíprocos) del 10-50% sobre prácticamente todos los países
- Los aranceles de "seguridad fronteriza y fentanilo" sobre China, México y Canadá
- Los aranceles sobre petróleo ruso que afectaban a India
- Más de…   » ver todo el comentario
XtrMnIO #7 XtrMnIO *
Y mientras Alemania y Finlandia se hunden en la mierda por no poder comprar energía fósil barata.

Yo ciego, pero tú, tuerto.
#4 pozz
Teniendo en cuenta que solo el coste de extracción del ural es de unos 20$ por barril, sin tener en cuenta la logistica, salarios de empleados, y los impuestos, Rusia "vendiendo" petroleo a descomunales perdidas xD xD
Esto es el precio por atacar a tu mayor y mejor cliente, han pasado de tener grandes beneficios a convertir en un pufo su industria. Encima en China llevan tiempo hablando de agenciarse mas de 7 millones de km cuadrados del este de Rusia, en cuanto se despisten los rusos, toda Siberia pasara a manos de China.. xD
Ominous #5 Ominous *
O sea, otra lectura es que Rusia tiene que vender el petróleo tirado de precio. Obviamente el único gran beneficiado es China.
