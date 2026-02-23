El descuento con que vende Rusia su petróleo a China alcanza máximo histórico debido a las sanciones de occidente [eng]

Según los datos más recientes de febrero de 2026, el descuento del crudo ruso Urals respecto al Brent ha llegado a $9-$11 por barril para entregas a China, y en algunos momentos ha superado los $14 por barril. Las importaciones chinas de petróleo ruso alcanzaron un récord de 2.07-2.09 millones de barriles por día en febrero de 2026. Las refinerías independientes chinas ("teapots") están comprando masivamente el crudo ruso descontado. El grado ESPO se negocia con descuentos de $8-$9 por barril respecto al Brent.