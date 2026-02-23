El descuento con que vende Rusia su petróleo a China alcanza máximo histórico debido a las sanciones de occidente [eng]

Según los datos más recientes de febrero de 2026, el descuento del crudo ruso Urals respecto al Brent ha llegado a $9-$11 por barril para entregas a China, y en algunos momentos ha superado los $14 por barril. Las importaciones chinas de petróleo ruso alcanzaron un récord de 2.07-2.09 millones de barriles por día en febrero de 2026. Las refinerías independientes chinas ("teapots") están comprando masivamente el crudo ruso descontado. El grado ESPO se negocia con descuentos de $8-$9 por barril respecto al Brent.
- Los aranceles del "Día de la Liberación" (recíprocos) del 10-50% sobre prácticamente todos los países
- Los aranceles de "seguridad fronteriza y fentanilo" sobre China, México y Canadá
- Los aranceles sobre petróleo ruso que afectaban a India
Yo ciego, pero tú, tuerto.
Esto es el precio por atacar a tu mayor y mejor cliente, han pasado de tener grandes beneficios a convertir en un pufo su industria. Encima en China llevan tiempo hablando de agenciarse mas de 7 millones de km cuadrados del este de Rusia, en cuanto se despisten los rusos, toda Siberia pasara a manos de China..