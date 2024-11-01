edición general
5 meneos
23 clics
Descubren un nuevo antiviral contra el herpes simple que vence la resistencia a los tratamientos actuales

Descubren un nuevo antiviral contra el herpes simple que vence la resistencia a los tratamientos actuales

Un equipo internacional de investigadores, liderado desde el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM-CSIC-UAM) ha identificado un nuevo compuesto con gran potencial como fármaco antiviral contra el virus del herpes simple. Inspirado en un medicamento ya utilizado contra la gripe, el nuevo candidato, denominado LN-7, bloquea el proceso mediante el cual este virus empaqueta su material genético, un paso indispensable para formar nuevas partículas virales y propagarse en el organismo. El nuevo compuesto consigue actuar incluso frente a

| etiquetas: antiviral , herpes
4 1 0 K 55 ciencia
3 comentarios
4 1 0 K 55 ciencia
#1 LaMinaEnMiPuerta
Hay un producto milagros que se usó para el COVID que mata cualquier virus, nos quieren estafar. :troll:
0 K 10
HAL9K #3 HAL9K
#1 ¡Farmafia!
0 K 11
ghotam #2 ghotam
Buena noticia. Esperemos que convierta en algo más que un prometedor hallazgo.
0 K 9

menéame