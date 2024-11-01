El descontento se extiende en el ejército estadounidense; la guerra contra Irán aumenta los casos de tropas que se retiran [eng]

El Pentágono rechazó las afirmaciones sobre una crisis de retención. "No hay ninguna preocupación en cuanto a la retención para el año fiscal 2026", declaró el secretario de prensa Kingsley Wilson. "Todas las ramas de las Fuerzas Armadas están cumpliendo sus objetivos". Sin embargo, los expertos señalan que los miembros del servicio que buscan retirarse no aparecerían en los datos oficiales hasta dentro de meses o incluso años. El consejero de carrera del Ejército indicó que en 2025 se registró el mayor número de jubilados que solicitaron...