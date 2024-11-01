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El descontento se extiende en el ejército estadounidense; la guerra contra Irán aumenta los casos de tropas que se retiran [eng]

El descontento se extiende en el ejército estadounidense; la guerra contra Irán aumenta los casos de tropas que se retiran [eng]

El Pentágono rechazó las afirmaciones sobre una crisis de retención. "No hay ninguna preocupación en cuanto a la retención para el año fiscal 2026", declaró el secretario de prensa Kingsley Wilson. "Todas las ramas de las Fuerzas Armadas están cumpliendo sus objetivos". Sin embargo, los expertos señalan que los miembros del servicio que buscan retirarse no aparecerían en los datos oficiales hasta dentro de meses o incluso años. El consejero de carrera del Ejército indicó que en 2025 se registró el mayor número de jubilados que solicitaron...

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , economía , militar , aliados
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6 comentarios
15 3 0 K 329 actualidad
Laro__ #3 Laro__ *
Normal. El que Hegseth haya despedido a 12 generales discrepantes, que decían que entrar en esa guerra era una barbaridad, no me daría mucha confianza...

(Eso y que, lo de que solo llevan 13 soldados muertos, con la cantidad de lavanderías que se les están quemando, ya no se lo cree nadie)
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alehopio #2 alehopio
Relacionada :

«No quiero morir por Israel»: Las dudas sobre la estrategia de Trump hacia Irán se extienden entre las tropas.

www.meneame.net/story/motin-masivo-filas-fuerzas-armadas-estadounidens

Entrevistas realizadas a soldados en servicio activo, reservistas y grupos de defensa de los derechos de los militares revelaron que algunos soldados estadounidenses involucrados en la guerra manifiestan vulnerabilidad, estrés abrumador, frustración y desilusión, hasta el punto de considerar la posibilidad de abandonar las fuerzas armadas. Los reservistas y soldados en servicio activo hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias o porque no estaban autorizados a hablar con la prensa.
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azathothruna #4 azathothruna
No paso ni una generacion desde iraq / afganistan.
Eso tambien es una razon
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alehopio #1 alehopio
Otra fuente:

xcancel.com/Emolclause/status/2043354594722685300

Velshi: «NPR informa de que se están produciendo fisuras dentro del ejército debido a la baja moral, el malestar ético y el creciente número de militares que optan por jubilarse anticipadamente, rechazan reengancharse o incumplen sus contratos sin importarles las consecuencias…
La línea de atención telefónica GI Rights Hotline… ha visto cómo el volumen de llamadas se ha más que duplicado desde que comenzó la guerra con Irán. La mayoría de las personas que llaman preguntan sobre la objeción de conciencia…»
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#5 Grahml
Disfruten lo votado, como se suele decir.
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#6 tierramar
Desde el momento que la propaganda de USA, ya no cuela; y se ve que EEUU no es el mejor país, ni se les tiene como tal, y se avergüencen de las acciones de su gobierno, el orgullo de ser carne de cañon para benefiio de los americanos ricos se pasa como la gripe
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menéame