«Desalentador, pero factible»: se insta a Europa a prepararse para un calentamiento global de 3 °C

Un miembro del consejo asesor afirma que adaptarse «no es ciencia espacial», pero Europa ya está pagando el precio de su falta de preparación. [eng]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Estamos en 1'5 grados más de lo que deberíamos, la noticia habla de 3 grados. En 0'5 grados más, es decir 2 grados más de la media, se esperan 2 billones de muertos  media
#2 angar300
Mierda. Acabo de instalar la caldera...
pepel #3 pepel
En la Puerta del Sol pusieron toldos.
Edheo #7 Edheo
#3 Joder... avisales, que igual, tienen que reducir a la baja las previsiones
#4 Sigo_intentandolo
En 5 años estamos defendiendo las fronteras con fuego real...

Un par de hambrunas gordas y tenemos cientos de millones intentando entrar. Es curioso que la gente quiera huir de la muerte intentando llegar a un sitio donde hay comida.

Algunas pelis distopicas se van a quedar cortas.
#6 SpeakerBR
#4 Attack on Titan y su exterminio del 80% de la población mundial NO.
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Vamos a morir todos.
Narmer #8 Narmer
#5 En cuanto amaine un poco el viento salgo a la calle a correr en círculos con los brazos en alto.
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#8 te socarrarás.
#10 Sigo_intentandolo
#5 busca imágenes de hambrunas causadas por sequías en África...

Nosotros no moriremos... pero muchos cientos de millones de personas si...

Hay que quereros...
