·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13620
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
6081
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
6439
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
4604
clics
Reforma laboral
3385
clics
Jón Páll Sigmarsson levantando 250 kilos con una sola mano a principios de los años 80
más votadas
323
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
441
Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE
301
LaLiga y Telefónica cortan el acceso a las VPNs Proton y Nord VPN durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial
364
La exedil de Móstoles se querella contra el alcalde y contra el PP por acoso sexual y laboral y otros cuatro delitos más
334
Toni Cantó, el nuevo fichaje estrella de la universidad privada online aprobada por Moreno Bonilla de forma exprés
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
33
clics
«Desalentador, pero factible»: se insta a Europa a prepararse para un calentamiento global de 3 °C
Un miembro del consejo asesor afirma que adaptarse «no es ciencia espacial», pero Europa ya está pagando el precio de su falta de preparación. [eng]
|
etiquetas
:
cambio climatico
,
europa
3
1
0
K
51
ciencia
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
51
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Estamos en 1'5 grados más de lo que deberíamos, la noticia habla de 3 grados. En 0'5 grados más, es decir 2 grados más de la media, se esperan 2 billones de muertos
0
K
20
#2
angar300
Mierda. Acabo de instalar la caldera...
0
K
7
#3
pepel
En la Puerta del Sol pusieron toldos.
0
K
19
#7
Edheo
#3
Joder... avisales, que igual, tienen que reducir a la baja las previsiones
0
K
7
#4
Sigo_intentandolo
En 5 años estamos defendiendo las fronteras con fuego real...
Un par de hambrunas gordas y tenemos cientos de millones intentando entrar. Es curioso que la gente quiera huir de la muerte intentando llegar a un sitio donde hay comida.
Algunas pelis distopicas se van a quedar cortas.
0
K
7
#6
SpeakerBR
#4
Attack on Titan y su exterminio del 80% de la población mundial NO.
0
K
6
#5
Macnulti_reencarnado
Vamos a morir todos.
0
K
8
#8
Narmer
#5
En cuanto amaine un poco el viento salgo a la calle a correr en círculos con los brazos en alto.
1
K
15
#9
Macnulti_reencarnado
#8
te socarrarás.
0
K
8
#10
Sigo_intentandolo
#5
busca imágenes de hambrunas causadas por sequías en África...
Nosotros no moriremos... pero muchos cientos de millones de personas si...
Hay que quereros...
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Un par de hambrunas gordas y tenemos cientos de millones intentando entrar. Es curioso que la gente quiera huir de la muerte intentando llegar a un sitio donde hay comida.
Algunas pelis distopicas se van a quedar cortas.
Nosotros no moriremos... pero muchos cientos de millones de personas si...
Hay que quereros...