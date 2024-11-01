Desahuciada una mujer con su madre y su hijo menor porque el casero dejó de pagar la hipoteca años atrás y desapareció

La familia de Cornellà, que se ha quedado en la calle, asegura que quisieron seguir pagando el alquiler, pero nadie respondía, y lamentan que el banco que se quedó el piso no quiso hacerles contrato.Una familia de tres generaciones, madre, hija y nieto, se quedaron en la calle este jueves en Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Olga Jérez, de 35 años, y su hija Ángeles García, de 65, vieron como la comitiva judicial les echaba del que ha sido su hogar los últimos 13 años, y donde ha crecido el pequeño de la familia, Marcos