Desahuciada una mujer con su madre y su hijo menor porque el casero dejó de pagar la hipoteca años atrás y desapareció

La familia de Cornellà, que se ha quedado en la calle, asegura que quisieron seguir pagando el alquiler, pero nadie respondía, y lamentan que el banco que se quedó el piso no quiso hacerles contrato.Una familia de tres generaciones, madre, hija y nieto, se quedaron en la calle este jueves en Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Olga Jérez, de 35 años, y su hija Ángeles García, de 65, vieron como la comitiva judicial les echaba del que ha sido su hogar los últimos 13 años, y donde ha crecido el pequeño de la familia, Marcos

manuelpepito #1 manuelpepito
Llevan 10 años viendo que les venía un problema, y según la noticia llevan 10 años sin pagar. Que servicios sociales sean una putísima mierda no quita para que estás dos parece que estaban a verlas venir.
#4 Barriales
#1 no se cuanto pagaban. Pero pongamos 600€/mes X 10años X 12meses = 72k, que no han pagado. Han vivido de gorra.
Pena ninguna.
ostiayajoder #6 ostiayajoder
#1 Yo pienso q, en las circunstancias actuales si te ocupan el piso te jodes: hay gente q necesita vivir en algun sitio y tu haces negocio con esa necesidad: te jodes unos meses y pista, les echaran e iran a otro lado, pero unos meses viviran alli y tu no tendras ganancias (si rompen algo q lo paguen, claro).

Pero una vez te echan cuando estas viviendo gratis.... tambien te jodes. Como estos: 10 años viviendo sin pagar hipoteca ni alquiler? Joder... algo podian haber ahorrado, no?
#8 noopino
#1 venía a decir lo mismo.
A mí paso algo semejante. En el 2011 aquíle de yna casa y a los tres años, el banco Sabadell se quedó la casa por el mismo motivo. Estuve negociando con el Banco hasta que en el 2018, cuándo no hubo acuerdo, me fui a otro lado.
Esperar que llegue lo inevitable, no es inteligente. También es verdad, que no es justo que por ese error, una familia se vea abocada a estar en la calle.
El banco, al asumir una vivienda con inquilinos, tendría que estar obligado a dar una salida social, pues es un banco, no un ente jurídico físico. Pero eso es política...

Mal por el Banco, mal por la familia por no saber prevenir y mal por nuestra sociedad porno saber hacer políticas justas.
Andreham #5 Andreham
Normalmente estas cosas deberían de indignar, pero como comentan, parece que llevan 10 años sin pagar porque el dueño tampoco pagó.

Durante los años de incertidumbre que pasaron entre 2016 y 2022, la familia asegura que intentó buscar formas para entender qué estaba sucediendo y seguir abonando el alquiler. Reconocen que no han pagado, pero defienden que es porque no podían y no sabían como hacerlo. “El problema nunca fue que no quisiéramos pagar las mensualidades, sino que no entendíamos

ytuqdizes #7 ytuqdizes
#5 una temporada en el albergue, y la próxima vez ahorrarán las cuotas no pagadas por si acaso. Hay quien solo aprende a golpes.
Lugon #2 Lugon
Hombre incluso siendo "bueno" habrás entonces guardado en una cuenta las mensualidades adeudadas por si te las reclaman o poder usarlas para una entrada a un piso o algo cuando se diera la situación que se preveía... Y que ya ha llegado
#3 EISev
#2 se consignan en el juzgado en estos casos.
