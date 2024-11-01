Desahuciada una mujer con su madre y su hijo menor porque el casero dejó de pagar la hipoteca años atrás y desapareció

La familia de Cornellà, que se ha quedado en la calle, asegura que quisieron seguir pagando el alquiler, pero nadie respondía, y lamentan que el banco que se quedó el piso no quiso hacerles contrato.Una familia de tres generaciones, madre, hija y nieto, se quedaron en la calle este jueves en Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Olga Jérez, de 35 años, y su hija Ángeles García, de 65, vieron como la comitiva judicial les echaba del que ha sido su hogar los últimos 13 años, y donde ha crecido el pequeño de la familia, Marcos
| etiquetas: barcelona , cornella , desahuciada , mujer , su madre , hija , menor
Pena ninguna.
Pero una vez te echan cuando estas viviendo gratis.... tambien te jodes. Como estos: 10 años viviendo sin pagar hipoteca ni alquiler? Joder... algo podian haber ahorrado, no?
A mí paso algo semejante. En el 2011 aquíle de yna casa y a los tres años, el banco Sabadell se quedó la casa por el mismo motivo. Estuve negociando con el Banco hasta que en el 2018, cuándo no hubo acuerdo, me fui a otro lado.
Esperar que llegue lo inevitable, no es inteligente. También es verdad, que no es justo que por ese error, una familia se vea abocada a estar en la calle.
El banco, al asumir una vivienda con inquilinos, tendría que estar obligado a dar una salida social, pues es un banco, no un ente jurídico físico. Pero eso es política...
Mal por el Banco, mal por la familia por no saber prevenir y mal por nuestra sociedad porno saber hacer políticas justas.
Durante los años de incertidumbre que pasaron entre 2016 y 2022, la familia asegura que intentó buscar formas para entender qué estaba sucediendo y seguir abonando el alquiler. Reconocen que no han pagado, pero defienden que es porque no podían y no sabían como hacerlo. “El problema nunca fue que no quisiéramos pagar las mensualidades, sino que no entendíamos
