Para Occidente, un respiro en el conflicto ucraniano es ahora crucial, porque su credibilidad militar se ve expuesta cada día, poniendo en peligro sus esperanzas de continuar con la expansión económica y el saqueo. Y eso sin hablar del peligro de colapso económico por el peso aplastante de la creciente carga de la deuda. En este sentido, cabe destacar el reciente reconocimiento de Alexander Stubb, presidente de Finlandia, partidario de Zelensky y admirador de Trump. En un comentario publicado en Foreign Affairs el 2 de diciembre, escribe sobre