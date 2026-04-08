Los dermatólogos alertan sobre los espráis nasales de bronceado: «Son un auténtico riesgo para la salud»

Si uno hace una búsqueda rápida sobre espráis nasales de bronceado en redes sociales o internet, encontrará la posibilidad de adquirir algunos de estos productos que prometen incrementar la producción de melanina. Parecen inocuos, pero desde el Grupo de Dermatología Estética y Terapéutica (Gedet) de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) alertan de que «son un auténtico riesgo para la salud». Sobre todo, por su contenido en melanotan, un análogo de la melanocortina que induce la producción de melanina y que puede ocasionar.