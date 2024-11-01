edición general
La deportista Iset Segura, condecorada por el rescate de un padre y la hija perdidos mar adentro en Grecia (cat)

La deportista de wingfoil catalana Iset Segura ha sido condecorada con la Medalla de Oro Presidencial de Hungría por haber salvado a un hombre ya su hija de diez años de morir ahogados en el mar Egeo en julio. El acto de entrega, celebrado el jueves en el Palacio de Sándor de Budapest, estuvo presidido por el jefe de estado húngaro, Tamás Sulyok, quien destacó "el ejemplo de humanidad, heroísmo y altruismo" de los galardonados.

2 comentarios
#1 R2dC *
Deportista de que deporte? Ahora voy a tener que entrar a la noticia? {0x1f629}

Mierdón de noticias, por dios: cantabrialiberal.com/vela/iset-segura-y-marcos-fernandez-bronce-en-el-

Supongo que windsurf por las fotos: www.tonicmag.com/articles/issue22/waterwoman-iset-segura/

Edit: Ah, pues no. Wingfoil se llama  media
#2 Grahml *
#1 Bueno, para mierda tu comentario.

Mencionan el deporte ya en la entradilla. E incluso tienes un vídeo del rescate mismo en la noticia misma.

#0 He puesto el icono de video, para completar.
1 K 39

