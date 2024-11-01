La deportista Iset Segura, condecorada por el rescate de un padre y la hija perdidos mar adentro en Grecia (cat)  

La deportista de wingfoil catalana Iset Segura ha sido condecorada con la Medalla de Oro Presidencial de Hungría por haber salvado a un hombre ya su hija de diez años de morir ahogados en el mar Egeo en julio. El acto de entrega, celebrado el jueves en el Palacio de Sándor de Budapest, estuvo presidido por el jefe de estado húngaro, Tamás Sulyok, quien destacó "el ejemplo de humanidad, heroísmo y altruismo" de los galardonados.