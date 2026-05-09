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Denuncian a un hombre por intentar «exterminar» con veneno una colonia de gatos en Salvaterra: «Encontré 6 muertos y 9 están desaparecidos»

Denuncian a un hombre por intentar «exterminar» con veneno una colonia de gatos en Salvaterra: «Encontré 6 muertos y 9 están desaparecidos»

Mercedes Fernández González no encuentra consuelo. Lleva cinco años y medio cuidando una colonia de gatos en la Rúa da Fonte da Vila, en Salvaterra de Miño. En los últimos meses la rutina de cuidados se ha convertido en un goteo de muertes y desapariciones, lo que le ha llevado a presentar una denuncia ante la Guardia Civil. «No me quedó más remedio ya que en el ayuntamiento no me hacen caso. Sabemos de quién se trata, quién está envenenando a los gatos. La colonia llegó a contar con alrededor de 35 gatos, pero ahora apenas quedan una veintena.

| etiquetas: mey , mercedes , denuncia , envenamiento , veneno , colonia de gatos , salvaterra
19 7 1 K 180 Abuso_Animal
13 comentarios
19 7 1 K 180 Abuso_Animal
Comentarios destacados:    
#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
"Menuda cruz con los gatos callejeros", dijo una lagartija, un gorrión, un ratón, una mantis, .... etc.
5 K 39
#5 DotorMaster
Esa gente no está bien.
2 K 37
Esfingo #7 Esfingo *
Salvajada aparte, igual se deberían prohibir las colonias de gatos.
1 K 24
elgranpilaf #4 elgranpilaf
No sabía yo que había colonia para gatos
1 K 22
Jakeukalane #9 Jakeukalane
Está realizando el cometido del ayuntamiento.
1 K 18
Andreham #10 Andreham
El problema de tomarte la justicia por la mano y envenenar animales es que no puedes, jamás, asegurarte de que lo único que envenenas es a "tu enemigo".

Si luego encima le pillas el gusto, cosa esperable de alguien que siquiera tiene en la puta cabeza el dedicarse a matar animales de esta forma, te empiezas a convertir en un peligro.
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#8 lamonjamellada
Ojalá a los que celebran tanto le toque un perfil así de vecino. A ver qué contentos están y qué tranquilos.

Luego vienen los ayes y los inyustissia. Es lo que tiene la cortez de miras, que la realidad es tozuda y después muerde el culo.
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#12 Kuruñes3.0
#8 Si, tener un vecino loco de los gatos callejeros es un incordio. Olores. Ratas. Basura. Cagarros. Fauna local exterminada. Depreciación del vecindario..
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#11 Kuruñes3.0 *
Una medalla no, invitarlo a un vino... al final trabaja gratis para el concello.
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#13 Kuruñes3.0
tal cual.
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Moixa #3 Moixa
Vaya desgracia que te toque una criadora de gatos al lado de casa.
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Jakeukalane #6 Jakeukalane
Bueno, 15 gatos menos. Va avanzando.
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#1 santofimia84_6279effa6e9
Denuncia a ese tio por maltrato animal, y otra para los que alimenten la colonia y la hagan proliferar por delito contra la salud pública y el medio ambiente.
4 K -3

menéame