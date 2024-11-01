Dentro de 1 año la Voyager 1 estará a 1 día luz de nosotros [ITA]

La Voyager 1 será el objeto número 1 que alcanzará la distancia de 1 día luz de la Tierra. La Voyager 1 surfea por el espacio a una distancia de 23 horas, 27 minutos y 43 segundos luz y tardará aún 1 año en completar la media hora que le falta.
Realmente no cambia nada si es bulo o erronea. las dos son falsas... cuando he visto el titular, claramente sabia que estaba mal, he empezado a calcular la distancia y cuando he terminado he mandado el comentario. no puedo retirar mi voto negativo efectivamente.
En este caso la intención ha sido clara, tan pronto se le ha hecho notar el error lo ha corregido de inmediato, si alguien quiere difundir un bulo no tiene nada que corregir.
Pero tú no has querido saber si era bulo o error, has ido directo a hacer una acusación sin fundamento y has emitido un voto negativo a ello.
Realmente no cambia nada si es bulo o erronea.
vale capitán posteriori! para la próxima vez adivinaré el futuro, me puedes explicar como lo haces? me compro el delorean o funciona mejor el tardis? a mi me da igual la intención, porque es algo que no se puede saber antes.
Lo cambia todo. Ahora el error ha sido corregido, el meneo ya es correcto, y
Pues como el resto de nosotros, avisando del error y esperando un tiempo prudencial para ver si se corrige.
a mi me da igual la intención, porque es algo que no se puede saber antes.
Objetivamente falso, has acusado al autor de bulo lo cual requiere que tenga la intención de engañar, si te dieran igual las intenciones jamás… » ver todo el comentario
Que para entonces ya no nos podamos comunicar con ella no impedirá que esté a esa distancia tampoco.
Editado: Corregido año por día.
La Voyager 1 se encuentra a 167.45 UA (25.000 millones de km) es.wikipedia.org/wiki/Voyager_1 lo que equivale a 0,00264780437 años luz o 0,964 días luz
vale, acabas de cambiar el titular
El error ya ha sido corregido, el bulo jamás existió.
vale, acabas de cambiar el titular
Y tú acabas de retirar tu voto negativo, ah, no, que no puedes. A ver si somos un poco más cuidadosos con los votos.
a punto de llegar a 1 día luz. Sin duda
La sonda Voyager 1 sarà il primo oggetto umano a raggiungere la distanza di un giorno luce dalla Terra: ma il suo viaggio non finirà lì.
¡y una mierda! Estará a UN DÍA LUZ.
#3 Gracias, me había venido arriba.
¡La que has liao, pollito!