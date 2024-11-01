edición general
Dentro de 1 año la Voyager 1 estará a 1 día luz de nosotros [ITA]

Dentro de 1 año la Voyager 1 estará a 1 día luz de nosotros [ITA]

La Voyager 1 será el objeto número 1 que alcanzará la distancia de 1 día luz de la Tierra. La Voyager 1 surfea por el espacio a una distancia de 23 horas, 27 minutos y 43 segundos luz y tardará aún 1 año en completar la media hora que le falta.

#10 La intención.
#11 Ya... pues cuando sepas la intención de las personas por una publicación, me cuentas como lo has hecho.
Realmente no cambia nada si es bulo o erronea. las dos son falsas... cuando he visto el titular, claramente sabia que estaba mal, he empezado a calcular la distancia y cuando he terminado he mandado el comentario. no puedo retirar mi voto negativo efectivamente.
#12 Ya... pues cuando sepas la intención de las personas por una publicación, me cuentas como lo has hecho.

En este caso la intención ha sido clara, tan pronto se le ha hecho notar el error lo ha corregido de inmediato, si alguien quiere difundir un bulo no tiene nada que corregir.

Pero tú no has querido saber si era bulo o error, has ido directo a hacer una acusación sin fundamento y has emitido un voto negativo a ello.

Realmente no cambia nada si es bulo o erronea.

#14 En este caso la intención ha sido clara, tan pronto se le ha hecho notar el error lo ha corregido de inmediato, si alguien quiere difundir un bulo no tiene nada que corregir.

vale capitán posteriori! para la próxima vez adivinaré el futuro, me puedes explicar como lo haces? me compro el delorean o funciona mejor el tardis? a mi me da igual la intención, porque es algo que no se puede saber antes.


Lo cambia todo. Ahora el error ha sido corregido, el meneo ya es correcto, y

#17 vale capitán posteriori! para la próxima vez adivinaré el futuro, me puedes explicar como lo haces? me compro el delorean o funciona mejor el tardis?

Pues como el resto de nosotros, avisando del error y esperando un tiempo prudencial para ver si se corrige.

a mi me da igual la intención, porque es algo que no se puede saber antes.

O no estará. Cuando lo haga o reviente será noticia, no antes.
#1 Aunque "reviente" va a seguir estando a un día luz de la Tierra, da igual que deje de funcionar, no se está propulsando, simplemente está yendo en esa dirección a esa velocidad sin nada en su camino que lo impida.

Que para entonces ya no nos podamos comunicar con ella no impedirá que esté a esa distancia tampoco.

Editado: Corregido año por día.
#24 Aaaah, el contestooo
BULO.
La Voyager 1 se encuentra a 167.45 UA (25.000 millones de km) es.wikipedia.org/wiki/Voyager_1 lo que equivale a 0,00264780437 años luz o 0,964 días luz


vale, acabas de cambiar el titular
#8 Una cosa es un error y otra un bulo.

El error ya ha sido corregido, el bulo jamás existió.

vale, acabas de cambiar el titular

Y tú acabas de retirar tu voto negativo, ah, no, que no puedes. A ver si somos un poco más cuidadosos con los votos.
#9 que diferencia hay entre un error y un bulo?
#10 ChatGPT lo explica bastante bien.  media
#13 vuelvo a repetir lo mismo, no se puede saber las intenciones de una persona en una publicación.
#15 Y te vuelvo a repetir que eso es objetivamente falso, en este meneo hemos visto claramente que su intención no era difundir ningún bulo si no que ha cometido un error que ha corregido tan pronto se le ha indicado, dando las gracias a quien le ha hecho notar ese error.
A un año luz o a un día luz? Me resulta un poco confusa la entradilla.
#2 "La Voyager 1 surfea por el espacio a una distancia de 23 horas, 27 minutos y 43 segundos luz y tardará aún 1 año en completar la media hora que le falta."

a punto de llegar a 1 día luz. Sin duda



La sonda Voyager 1 sarà il primo oggetto umano a raggiungere la distanza di un giorno luce dalla Terra: ma il suo viaggio non finirà lì.
voyager 1
#2 Un día luz es una jartá de distancia, el Sol está a ocho minutos luz (aprox).
#19 Un año luz es mucho más ;) , el sistema solar más cercano al nuestro, Alfa Centauri, está a unos 4,3 años luz.
#20 Estoy respondiendo al otro pues dice estar confundido con la medida. Y un siglo luz es más que un año luz :-P
#22 Pero el contexto entero es que inicialmente el meneo decía un año luz y luego se corrige por un día luz, de ahí vienen las confusiones.
#2 dentro de un año temporal la Voyager estará a un día luz de distancia.
La Voyager 1 será el objeto número 1 que alcanzará la distancia de 1 año luz de la Tierra.

¡y una mierda! Estará a UN DÍA LUZ.
#5 Tranquilidad.

#3 Gracias, me había venido arriba.
#7
¡La que has liao, pollito!
:hug:
#0 corrige el titular, es un día-luz, no un año-luz.
