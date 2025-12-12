·
49
meneos
586
clics
Los demócratas publican nuevas fotos del archivo Epstein en las que se ve a Trump rodeado de mujeres
Una de las imágenes muestra preservativos con un dibujo de la cara del presidente.
|
etiquetas
:
demócratas
,
epstein
,
trump
,
fotos
,
mujeres
23
26
0
K
414
actualidad
11 comentarios
23
26
0
K
414
actualidad
#4
angelitoMagno
Teniendo en cuenta que Donald Trump fue durante veinte años el dueño de la empresa que organizaba Miss Universo, lo raro sería que no hubiera fotos suyas rodeado de modelos.
Si no hay nada ilegal, esto no aporta nada.
2
K
28
#5
plutanasio
#4
y hoy también salió una foto de Koldo con Delcy Rodríguez, cada uno le dará el matiz que le interese.
0
K
12
#8
themarquesito
#4
Las mujeres en cuestión son víctimas de Epstein.
2
K
51
#1
Nitanmal
Como si está rodeado de extraterrestres...
1
K
17
#3
Eibi6
Jesús Gil tenía más clase
1
K
13
#2
Lenari
¿Y creen que esto le va a hacer perder votos? ¿de verdad?
0
K
10
#11
koestler
*
Sensacionalista, el titular dice;
@admi
Los demócratas publican nuevas fotos del archivo de Epstein en las que se ve a Trump rodeado de mujeres, a Woody Allen y a Bill Clinton
0
K
6
#7
Donal_Trom
También tiene fotos rodeado de mujeres ministras Pedro Sánchez, y no por ello deja de ser el mejor presidente que ha tenido España.
El exministro Ábalos también tiene fotos con amigas. ¿Y?
0
K
6
#9
Verdaderofalso
#7
que ninguno tiene vínculos a día de hoy con Epstein
1
K
40
#6
Treal
Me da a mí que esta generación de políticos americanos de ambos bandos se ha pasado por la piedra a las chicas de Epstein.
Están todos salpicados.
0
K
6
#10
Ferran
#6
Creo que las salpicadas fueron ellas
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
