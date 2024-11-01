Demasiados datos como para que Feijóo pueda asimilarlos

El PP quiere respuestas sobre el accidente de Adamuz y las quiere ahora, pero luego resulta que Feijóo se queja de que Puente ha dado demasiadas explicaciones y de que el ministro les da demasiados datos y que así no hay manera de aclararse
| etiquetas: demasiados , datos , feijóo , asimilar , accidente , adamuz , puente
Y si no, los datos mejor de uno en uno, como le decía Yolanda Díaz a Teodoro García Egea. Todo lo que supere eso, es demasiado para digerir en un solo día para un político del PP.
Y ahora con todos los datos dados por Puente, no sólo no logra entender nada sino que sus ojos se an inyectado de un odio irracional contra Puente y todo el gobierno al que éste pertenece. Si mirada asusta, menos al que muy listo no es.