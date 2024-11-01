edición general
Demasiados datos como para que Feijóo pueda asimilarlos

El PP quiere respuestas sobre el accidente de Adamuz y las quiere ahora, pero luego resulta que Feijóo se queja de que Puente ha dado demasiadas explicaciones y de que el ministro les da demasiados datos y que así no hay manera de aclararse

Javi_Pina #1 Javi_Pina
Frijolito no quiere datos, quiere que dimitan Puente y Sánchez y problema zanjado. Todo lo que no sea eso no le va bien.
Brill #6 Brill *
#1 Y que le hagan presidente, por supuesto. Entonces todos los problemas del mundo se solucionarán automáticamente.
Thornton #7 Thornton
Los datos están sobrevalorados. La derecha española prefiere un buen relato.

Y si no, los datos mejor de uno en uno, como le decía Yolanda Díaz a Teodoro García Egea. Todo lo que supere eso, es demasiado para digerir en un solo día para un político del PP.
Spirito #2 Spirito
Bueno, ni Feijoo ni la inmensa mayoría de sus votantes.
#5 Juantxi
Es un poco cortito, ha habido que explicarle que estuvo años viajando en compañía de un narcotraficante, y todavía no lo entiende.
Y ahora con todos los datos dados por Puente, no sólo no logra entender nada sino que sus ojos se an inyectado de un odio irracional contra Puente y todo el gobierno al que éste pertenece. Si mirada asusta, menos al que muy listo no es.
#3 pirat
El mismo que dice que no se ha pactado a financiación con sus autonomías... pero alguien se cree que estos desleales, sobre todo con la ciudadanía, se hubieran sentado de forma constructiva a debatir lo que también reclaman, cuando no gobiernan el estado...
#4 Borgiano
No tan fuerte, Nacho.
