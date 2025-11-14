Demasiadas baterías para tan pocos coches eléctricos, el nuevo reto que amenaza desde China

La industria de las baterías está completamente dominada por China, donde CATL, sobre todo, y BYD copan más de la mitad de la cuota de mercado global. En el gigante asiático, además, las marcas locales son las auténticas protagonistas con sus vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Sin embargo, hay más problemas internos de lo que podría parecer.



En el mercado de los coches eléctricos, hay una competencia interna brutal, lo que ha llevado a todas las marcas a enfrentarse en una cruenta guerra de precios.