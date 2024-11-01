Delcy Rodríguez anuncia que el proceso de liberación de presos políticos en Venezuela "sigue abierto"

En este sentido, la líder chavista ha apuntado que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos en el país. Un proceso que, según ha asegurado y ha recogido EFE, corresponde al objetivo de abrir un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política.
| etiquetas: venezuela , delcy rodríguez , maduro , eeuu
A ver cómo se explica esto en Diario Red. Lo tienen complicadete. A ver si va a ser que todo eso de la revolución bolivariana era mentira...
Si Maduro era un dictador, no lo es acaso Delcy Rodríguez ?
Seguro que tienes alguna respuesta creativa para justificar el cinismo
Me has decepcionado
Se van a hartar de chupar a pesar de los venezolanos. Nada nuevo.
Tienes suerte de que los guindos no suelen ser muy altos, o te partirías la crisma.
Joder, como te esta costando...
¿Necesitas que te lo coloree para que lo entiendas? ¿O esperamos a las elecciones que legalmente deberían tener lugar en pocos meses?
"¿O esperamos a las elecciones que legalmente deberían tener lugar en pocos meses?"
Claro, claro..
Trump vuelve a descartar elecciones inmediatas en Venezuela tras reunirse con María Corina Machado
es-us.noticias.yahoo.com/trump-vuelve-descartar-elecciones-inmediatas-
No me culpes a mi de que a Maduro lo hayan vendido hasta los suyos para mantener sus prebendas. Apuntas al culpable equivocado. El gobierno venezolano da asco. No es de hoy y hasta tú te has dado cuenta recientemente. Por parguelismo, más que nada.
Te la han colao, querido.
Que la gente exagera mucho.
Una amiga mía me de usa me ha dicho que su familia que pilla de vez en cuando el WiFi de los móviles que compare la peña en irán, que han matado miles ya..... Ya prácticamente todo el mundo conoce a alguien que ha muerto en esta revolución. Es una jodida masacre, pero ahí están los mierdas estos... No, no, no que hay peores, que hay peores, que esto no es tan malo...
Siempre de la mano de cualquier dictadura como Venezuela e irán.
Os han comida la cabeza para que cuando alguien os hace ver lo mierda que es todo, que están de la mano con absolutamente cada cosa que avergüenza, acuses de extrema derecha que se mete con los buenos.....