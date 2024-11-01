edición general
Delcy Rodríguez anuncia que el proceso de liberación de presos políticos en Venezuela "sigue abierto"

Delcy Rodríguez anuncia que el proceso de liberación de presos políticos en Venezuela "sigue abierto"

En este sentido, la líder chavista ha apuntado que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos en el país. Un proceso que, según ha asegurado y ha recogido EFE, corresponde al objetivo de abrir un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política.

Elbaronrojo #1 Elbaronrojo
A lo mejor de repente también vuelve a la vida la página de la comisión electoral.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 No veo a la derechusma pidiendole las actas a Delcy Rodríguez... :roll:
Pertinax #4 Pertinax *
#3 ¿Porque ha devenido en trumpista? :roll:

A ver cómo se explica esto en Diario Red. Lo tienen complicadete. A ver si va a ser que todo eso de la revolución bolivariana era mentira...
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#4 Lo que parece que era mentira, es la importancia que le dabais a la actas...
Si Maduro era un dictador, no lo es acaso Delcy Rodríguez ?

Seguro que tienes alguna respuesta creativa para justificar el cinismo :popcorn:
Pertinax #8 Pertinax *
#7 ¿Que si tienen importancia unas actas electorales? A veces, en Menéame, me pregunto con qué taxonomía biológica discuto exactamente. :palm:
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
#8 En serio esa es toda la creatividad que puedes manifestar, para salir por la tangente ? xD xD xD
Me has decepcionado
Pertinax #10 Pertinax *
#9 Delcy, su hermano y el gañán de Diosdado son la misma dictadora de siempre mantenida ahora por otro que tal, y a partir de una negociación donde cada cual se sigue llevando lo suyo, como ha sido siempre.

Se van a hartar de chupar a pesar de los venezolanos. Nada nuevo.

Tienes suerte de que los guindos no suelen ser muy altos, o te partirías la crisma.
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro *
#10 Pero le vais a pedir las actas o no ?
Joder, como te esta costando...
Pertinax #12 Pertinax *
#11 Por supuesto. ¡Delcy, muestra las actas, dictadora sinvergüenza!

¿Necesitas que te lo coloree para que lo entiendas? ¿O esperamos a las elecciones que legalmente deberían tener lugar en pocos meses?
aPedirAlMetro #14 aPedirAlMetro *
#12 Joder como te ha costado!

"¿O esperamos a las elecciones que legalmente deberían tener lugar en pocos meses?"
Claro, claro..

Trump vuelve a descartar elecciones inmediatas en Venezuela tras reunirse con María Corina Machado
es-us.noticias.yahoo.com/trump-vuelve-descartar-elecciones-inmediatas-
Pertinax #15 Pertinax *
#14 Llevo exigiendo lo mismo meses, pero tú a lo tuyo.

No me culpes a mi de que a Maduro lo hayan vendido hasta los suyos para mantener sus prebendas. Apuntas al culpable equivocado. El gobierno venezolano da asco. No es de hoy y hasta tú te has dado cuenta recientemente. Por parguelismo, más que nada.
aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro *
#15 Pues nada, te veo protestando en las calles, cuando pasen esos meses y los venezolanos sigan sin tener elecciones.
Pertinax #18 Pertinax *
#16 Debe ser duro defender traidores a tu fe. Créeme, te entiendo.

Te la han colao, querido.
#17 Donald *
#7 Yo tengo claro lo que pienso de Delcy, lo que no consigo descifrar es lo que piensas tu y la rojochusma. Os veo con miedo a declaraos. Entre revolucionaria aceptando la situación, comepollas de Trump, hasta traidora
RamonMercader #5 RamonMercader
#3 que Trump entre por la ventana a llevarse a Maduro y te deje a ti al cargo vale mas que un acta
#13 endy *
No era dictadura pero tenía presos políticos. A más de uno le estallará la cabeza al tratar de hacer la habitual gimnasia mental blanqueadora
Islamotransfeministe #21 Islamotransfeministe *
#13 en canal Red de Pablo Iglesias empiezan a decir que irán, que es un régimen asesino con las mujeres, no es para tanto...
Que la gente exagera mucho.
Una amiga mía me de usa me ha dicho que su familia que pilla de vez en cuando el WiFi de los móviles que compare la peña en irán, que han matado miles ya..... Ya prácticamente todo el mundo conoce a alguien que ha muerto en esta revolución. Es una jodida masacre, pero ahí están los mierdas estos... No, no, no que hay peores, que hay peores, que esto no es tan malo...
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
Gracias señor naranja, es usted el Jim Henson del siglo XXI.
vicvic #19 vicvic *
Esta mujer no se entera, si en Venezuela no había presos políticos, que se repetia ese mantra aquí hasta la saciedad.. Y quien va a saber más de lo que pasa en Venezuela.. ¿la presidenta del propio pais o un meneante medio que se informa a través de ElDiario.es / público / El Plural o tweets de gente De Podemos? La cosa està clara..
Findeton #6 Findeton
Es falso que hayan excarcelado a 406 presos políticos, han sido muchos menos. ¿Dónde están, Delcy? O es que a muchos los asesinásteis y no queréis reconocerlo.
#22 pascuaI *
#6 Cuando llevas razón, hay que dártela. Y es que como bien dices, no han excarcelado ni al primer preso político. Eran todos políticos presos.
Islamotransfeministe #20 Islamotransfeministe *
ESTA ES LA MIERDA QUE DEFIENDE IRENE MONTERO, PABLO IGLESIAS Y UNIDAS PODEMOS

Siempre de la mano de cualquier dictadura como Venezuela e irán.
Os han comida la cabeza para que cuando alguien os hace ver lo mierda que es todo, que están de la mano con absolutamente cada cosa que avergüenza, acuses de extrema derecha que se mete con los buenos.....
