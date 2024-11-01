La defensa de Begoña Gómez alega que todos los trabajadores hacen gestiones personales en sus horas de trabajo

El contexto: Begoña Gómez ha presentado un recurso contra el auto por el que el juez propuso llevarla ante un jurado popular por malversación. Su defensa sostiene que no existen indicios de ese delito.
Si esto sirviera para trazar una línea y que todo lo que pase de ahí implicase imputación o dimisión pues estupendo, pero aquí quieren imponer un marco legal para los suyos y otro para los demás.
Hay que estar un tanto desesperados para alegar eso.