La defensa de Begoña Gómez alega que todos los trabajadores hacen gestiones personales en sus horas de trabajo

El contexto: Begoña Gómez ha presentado un recurso contra el auto por el que el juez propuso llevarla ante un jurado popular por malversación. Su defensa sostiene que no existen indicios de ese delito.

15 comentarios
#1 EISev
Y hasta se meten a comentar en Menéame, añadió

#10 doppel *
#1 algunos van al puesto solo para poder cobrar, y a continuación se ponen a hacer gestiones personales
txillo #14 txillo
#10 me siento identificado.
BlackDog #3 BlackDog
Es como si Abalos declara que todo el mundo enchufa prostitutas en puestos públicos de la administración para follar gratis, como va a ser eso un delito!
#7 BurraPeideira_
Está bien exigir ese nivel de pulcritud en la gestión de los recursos públicos pero hay que exigírsela a todos. Si a unos no se le tolera ni tirarse un pedo sin que les imputen un delito y otros pueden hacer todos los chanchullos que quieren no es para tomárselo a risa.
Si esto sirviera para trazar una línea y que todo lo que pase de ahí implicase imputación o dimisión pues estupendo, pero aquí quieren imponer un marco legal para los suyos y otro para los demás.
XtrMnIO #6 XtrMnIO
El juecezuelo está intentando procesarla por hacer cosas personales en tiempo se trabajo?????
Kmisetas #12 Kmisetas
#6 No, por excederse y no quedarse en cosas personales al usar sueldos públicos para presuntamente traficar con influencias que no le competen.
#5 alfinal *
¡Mierda! ¡Me lo imaginaba! ¡Y yo siendo el único que cumple y me espero a salir del trabajo para hacer mis cosas! ¡Es que de bueno que soy, soy tonto!
Uge1966 #13 Uge1966
#5 Que no son tus cosas... son las cosas de tu jefe... "ya que sales, tráeme tabaco... mira a ver si llamas para pedirme una cita para el médico... lleva mi coche a pasar la ITV... a ver si me puedes reservar hotel para el finde..."
Andreham #2 Andreham
No es mentira pero como defensa es muy al nivel "Hacienda es sólo un slogan".
#9 Tensk
¿En serio? ¿Y hacerle los trabajos a otro también?

Hay que estar un tanto desesperados para alegar eso.
Kmisetas #11 Kmisetas
La defensa de Begoña básicamente viene a decir: “como todos chanchullean en el curro, lo mío no cuenta”. Es brillante: de la “ejemplaridad socialista” hemos pasado a justificar la malversación con el argumento del “yo también copio en el examen porque lo hace toda la clase”. Lástima que el Tribunal no se rija por excusas de patio de colegio, sino por leyes que, ironía suprema, la PSOE misma redactó.
#15 Cincocuatrotres
Gestiones personales es una cosa y gestiones para pedir pasta para otro es algo muy distinto.
ExLibris #4 ExLibris
Begoño sí tiene moño. Yo sí te creo.
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos
#4 entiendes todos los motivos por los que tu comentario da puto asco?
