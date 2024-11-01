edición general
Declaran procedente el despido de un peón agrícola por recoger menos apio del estipulado

Según la empresa, para una jornada de ocho horas se podía establecer una media de recolección diaria por trabajador de 2.350 piezas y un mínimo de 1.250

Kamillerix #1 Kamillerix
El apio del pueblo...
maspipinobreve #3 maspipinobreve
#1 La raligion
earthboy #2 earthboy *
Un sentado señorito que siempre trabaja sentado y no ha doblado el lomo en su vida considera que un labriego malpagado no dobla lo bastante el lomo.
-Hay que doblarlo más, hombre, no vaya a ser que el patrón no esté contento. ¿No ve que para ocupar su lugar hay un montón de ciudadanos llegados allende los mares que lo harán por menos dinero? Que le explique esto a sus hijos cuando no vayan a cenar.
manzitor #4 manzitor
#2 Yo no sé si el mínimo que acordó es abusivo o no. Pero en todos los trabajos hay un nivel de rendimiento por debajo del cual te pueden despedir objetivamente, incluso si trabajas en un despacho con corbata.
