Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, alerta sobre los despidos por bajo rendimiento: “La mayoría son improcedentes”

“Nacho, estás despedido por bajo rendimiento”. Es una frase que muchos trabajadores han escuchado o temen escuchar. Pero, según advierte Ignacio de la Calzada, abogado laboralista conocido en redes como Un Tío Legal, en la mayoría de los casos este tipo de despidos no están tan claros como la empresa hace creer.

NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
la revolución viene ahora, te despiden de la empresa, te vas a lovable (IA que genera software chateando) y creas algo para los clientes de tu exempresa, le robas los clientes tan facil como ir chateando con chatgpt (literal)
#3 cunaxa
Todos son improcedentes.
Si alguno hay que fuera de bajo rendimiento de verdad, es la excepción.
Los sindicatos deberían reclamar como falsedad en documento y empurar a los gestores por lo penal.
#1 oscarcr80
Comorrrr!!??
Solinvictus #4 Solinvictus
El mío sería de verdad
