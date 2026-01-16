Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, alerta sobre los despidos por bajo rendimiento: “La mayoría son improcedentes”

“Nacho, estás despedido por bajo rendimiento”. Es una frase que muchos trabajadores han escuchado o temen escuchar. Pero, según advierte Ignacio de la Calzada, abogado laboralista conocido en redes como Un Tío Legal, en la mayoría de los casos este tipo de despidos no están tan claros como la empresa hace creer.
| etiquetas: trabajo , despido , rendimiento , españa , derechos , laborales
Si alguno hay que fuera de bajo rendimiento de verdad, es la excepción.
Los sindicatos deberían reclamar como falsedad en documento y empurar a los gestores por lo penal.