Decenas de mujeres denuncian agresiones físicas y sexuales de miembros de Herri Norte

Feministas vascas reciben una oleada de testimonios de jóvenes, víctimas de estos sujetos. Relatan vejaciones, un ambiente de «control», relaciones de «poder» y «maltrato psicológico»
| etiquetas: herri norte , extrema derecha , ultras , fútbol , maltrato , agresiones
Con la noticia tumbada, cualquier otra que se envíe, la tumbarán por duplicada.
Una técnica muy empleada en Menéame desde hace tiempo por determinados elementos.
Tiene tiempo para corregirlo. Veremos si se confirma lo que digo.
Seguro que si fuera un grupo de ultraderecha y alguien pone que es de ultraizquierda estabas igual de tranquilo.
Ya dirás qué mentira
Sobre lo demás espero que llegue a un juzgado