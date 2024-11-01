edición general
Decenas de mujeres denuncian agresiones físicas y sexuales de miembros de Herri Norte

Decenas de mujeres denuncian agresiones físicas y sexuales de miembros de Herri Norte

Feministas vascas reciben una oleada de testimonios de jóvenes, víctimas de estos sujetos. Relatan vejaciones, un ambiente de «control», relaciones de «poder» y «maltrato psicológico»

etiquetas: herri norte , extrema derecha , ultras , fútbol , maltrato , agresiones
#1 pozz
#0 en las etiquetas has puesto extrema derecha, me imagino que con animo de manipular y engañar... herri norte es un conocido grupo de hooligans de extrema izquierda del Athletic Club. :palm:

#3 g3_g3
#1 Lo ha hecho para que tumben la noticia y así no se publique aquí a lo que se dedican los futboleros de este grupo de ultraizquierda vascuences.

Con la noticia tumbada, cualquier otra que se envíe, la tumbarán por duplicada.

Una técnica muy empleada en Menéame desde hace tiempo por determinados elementos.

Tiene tiempo para corregirlo. Veremos si se confirma lo que digo.

#6 g3_g3
#5 Si, tú solo con manipular y mentir ya disfrutas.

Seguro que si fuera un grupo de ultraderecha y alguien pone que es de ultraizquierda estabas igual de tranquilo.

#7 jonolulu
#6 ¿Querés un pañuelo?

#8 g3_g3
#7 No, con rectificar la mentira intencionada me conformo. Las lágrimas ya las pones tú.

#9 jonolulu
#8 Lo decía por la diarrea.

Ya dirás qué mentira

#10 elsnons
#7 déjalo que te estás ridiculizando a ti mismo en cada comentario y no te das ni cuenta, un poco de amor propio .

#2 jonolulu
#_1 Yo no conocía qué era Herri Norte, pero parece que la etiqueta de ultraderecha ha lastimado tu corazoncito

#4 g3_g3
#2 Tú sin embargo pareces encantado de hacer pasar a violadores de ultraizquierda por violadores de ultraderecha, es un win-win para manipuladores de izquierda.

#5 jonolulu
#4 Yo estoy encantado viendo como os calificáis vosotros solitos en la ultraderecha con vuestros aspavientos.

Sobre lo demás espero que llegue a un juzgado


