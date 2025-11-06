edición general
Los decanos diseñan un máster más exigente para el profesorado de secundaria: examen de acceso y controles para evitar el coladero de las privadas

Los decanos de las facultades de Educación han diseñado cambios de calado en el máster del profesorado de secundaria, uno de los más demandados de España, en el que cada año se matriculan más de 40.000 estudiantes y es imprescindible para poder dar clase en la ESO, Bachillerato y FP. Entre esos cambios figuran establecer una prueba de acceso al máster que examine tanto sus conocimientos académicos como otra serie de habilidades importantes a la hora de ejercer la docencia.

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Es normal, son estudiantes de otras carreras que tienen que aprender mucho de lo que se aprende en magisterio.

Así que si no demuestran saberse 100 cócteles y todas las zonas de bares del lugar, que se cambien de profesión.
2 K 43
Milmariposas #5 Milmariposas
#1 Hace años que magisterio como tal no existe. Ahora se llama "Grado en educación infantil/primaria", con la puesta en marcha del Plan Bolonia en 2005.
1 K 25
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#5 Bueno, pero lo importante es el contenido, no el nombre.

Que se siga sacando en el bar y el examen final sea un torneo de mus.
1 K 25
#2 EISev
Traducción

Los decanos diseñan un máster que les asegura más ingresos para el profesorado de secundaria: examen de acceso y controles para conseguir los ingresos que se les escapan por la gente que paga más en la privada por evitar la falta de flexibilidad en horarios de la pública

1 K 24
paleociencia #4 paleociencia
Faltan profesores de ciencias en secundaria y lo ponen más complicado. :shit:
1 K 21
Barney_77 #3 Barney_77
A lo mejor sería deseable centrarse en la carrera en el máster que es un sacacuartos sin ningún valor añadido. Lo digo por experiencia.
0 K 12

