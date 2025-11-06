Los decanos diseñan un máster más exigente para el profesorado de secundaria: examen de acceso y controles para evitar el coladero de las privadas

Los decanos de las facultades de Educación han diseñado cambios de calado en el máster del profesorado de secundaria, uno de los más demandados de España, en el que cada año se matriculan más de 40.000 estudiantes y es imprescindible para poder dar clase en la ESO, Bachillerato y FP. Entre esos cambios figuran establecer una prueba de acceso al máster que examine tanto sus conocimientos académicos como otra serie de habilidades importantes a la hora de ejercer la docencia.