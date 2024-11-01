edición general
La década perdida de la izquierda europea

La década perdida de la izquierda europea

Hace diez años, partidos insurgentes en el sur de Europa fueron elegidos con la promesa de transformar el capitalismo. Su fracaso ofrece lecciones que la izquierda contemporánea no puede darse el lujo de ignorar.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Que la derecha y el capital controlen el 90% de los medios de comunicación y el mensaje es culpa de la izquierda por no hacer autocrítica ... de toda la vida. :roll:
cromax #2 cromax
#1 Cierto.
Pero la izquierda ha vuelto a estrellarse contra uno de sus problemas más recurrentes: el ego gigantesco de sus líderes.
Varoufakis en Grecia o Iglesias en España (y su camarilla que no estaban solos) se instituyeron en poco menos que oráculos y no favorecieron una democracia interna real.
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
#2

Claro, IDA no tiene ego, Aznar no tiene ego, Trump es la humildad en persona, Macrón no tiene ego, Berlusconi iba vestido con ropa de cáritas de humilde que era ... pero la culpa es de uno que se compra un chalet hortera con su dinero, no de la que se pilla un Masserati con lo robado.
GaiusLupus #7 GaiusLupus
#4 claro que tienen y muchísimo mayor. La diferencia es que en ellos suma y en la izquierda, resta
#5 Magicus
#1 Claro, todo es culpa de los medios. La gente no tiene la inteligencia suficiente para ver y juzgar lo que pasa en su vida diaria.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Mira lo que opinaba Goebbles de las masas. Y me temo que no andaba muy desencaminado.
#10 Penadeoccidente
#5 ehmmm de donde crees que salen los baremos con los que juzgas lo que pasa en tu vida?

De la cultura que te rodea. Los medios son gran parte de la cultura que te rodea, no solo a ti si no también a la gente de tu alrededor que a su vez se influyen unos a otros.

Si realmente piensas que tus ideas y valores son fruto exclusivo de tu inteligencia… te sugiero que leas un poco más de filosofía.
paputayo #8 paputayo
#1 Por eso mismo, teniendo tan poca cuota deberían centrarse en cosas importantes, que lleguen y calen. Pero se pierden en mierdas contraproducentes.
#3 Chappie
Ojo, los dirigentes de estos partidos son de derechas.
Catacroc #9 Catacroc
La izquierda necesita mas autocritica.
