Debajo de las máscaras de los agentes del ICE, está el rostro del autoritarismo en EE. UU

“El ICE va enmascarado por una única razón: aterrorizar a los estadounidenses para obligarlos a callar”, escribió un juez federal, William Young, en una contundente sentencia de 161 páginas sobre la Primera Enmienda que se publicó la semana pasada. “En toda nuestra historia nunca hemos tolerado una policía secreta armada y enmascarada”, continuó. El juez, nombrado por Reagan, comparó a los agentes de inmigración con “cobardes forajidos y el despreciado Ku Klux Klan”