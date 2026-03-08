Cuestión de unos días. (Opinión, Manuel Vicent)

Esto será cuestión de unos días, decían los felices agüistas en aquel balneario cerca de Viena el 28 de junio de 1914. A la hora del té a la sombra de los tilos una orquesta de violines y pistones tocaba un vals. En medio de esta perfecta armonía, de repente, la orquesta dejó de sonar. Algunos oyentes rodearon a un guardia que en ese momento estaba fijando en un tablón la noticia de que en Sarajevo el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del imperio austrohúngaro, había sido asesinado...???? Sigue en #1
"Nadie dio demasiada importancia a ese hecho, de modo que el vals volvió a sonar de nuevo desde el mismo compás en que se había interrumpido. Poco después empezó la I Guerra Mundial. Esto será cuestión de unos días, decían aquellos felices bañistas ataviados con pamelas y sombreros blancos. Fue una guerra de trincheras, de cuerpo a cuerpo, a bayoneta calada que empezó con un vals y duró cuatro años. Murieron casi 22 millones de… » ver todo el comentario
La escoria conservadora no quería que los pobres tuvieran derechos ni prosperaran ni estuvieran libres de las religIones.
Tampoco aceptaron que el pueblo quemara a curas pederastas en sus iglesias. Los jueces no los condenaban porque eran familia.
Los conservadores jamás han visto ni verán a los otros como compatriotas, hermanos o cualquier apelativo que implique un lazo distinto al de la servidumbre.