Cuatro funcionarias de un hospital de Cantabria condenadas por acoso laboral aún trabajan junto a sus víctimas

Durante años intimidaron y hostigaron a compañeros y jefes que pasaron por el laboratorio del Hospital Sierrallana de Torrelavega para consolidar su trabajo: "Crearon un grupo de poder, control y dominación" “Insecto”. “Perra, en Bezana hay una perrera para adiestrarte”. “Tu marido te pone los cuernos”. “Tienes pelos de loca”. “Hueles mal”. La historia de ocho años de abusos laborales en el hospital comarcal de Sierrallana, en Torrelavega, tiene como protagonistas a cuatro 'villanas', nueve víctimas y un 'quijote'. Me

