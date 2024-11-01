El personal de Anatomía Patológica de Valdecilla urge «protección» para las víctimas de las condenadas a prisión por acoso laboral

El asombro, la incredulidad, el enfado y la indignación que sienten ha unido al equipo del laboratorio de Anatomía Patológica de Valdecilla, que es ahora el destino laboral de tres de las cuatro técnicos condenadas a penas de prisión de tres a cinco años por acoso laboral durante años a sus compañeros en el Hospital Sierrallana. Un malestar que responde al hecho de que «campen a sus anchas, como si nada hubiera pasado». No perderán su plaza fija Pero «el colmo» es que, actualmente, las condenadas trabajan cada día junto a varias de sus víctimas