Cuatro españoles permanecen en prisión preventiva por vandalismo en el metro de Varsovia

La Policía polaca informó este sábado de que cuatro ciudadanos españoles, de edades comprendidas entre 20 y 25 años, permanecen en prisión preventiva tras haber sido detenidos el miércoles por haber cometido supuestamente actos de vandalismo en el metro de Varsovia. Los detenidos, tres varones y una mujer, están «acusados de perturbar el transporte público y de causar daños a la propiedad, y uno de ellos también será acusado de posesión de estupefacientes». Los acusados habrían pintado grafitis en los vagones del metro de la capital polaca.