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Cuatro españoles permanecen en prisión preventiva por vandalismo en el metro de Varsovia

Cuatro españoles permanecen en prisión preventiva por vandalismo en el metro de Varsovia

La Policía polaca informó este sábado de que cuatro ciudadanos españoles, de edades comprendidas entre 20 y 25 años, permanecen en prisión preventiva tras haber sido detenidos el miércoles por haber cometido supuestamente actos de vandalismo en el metro de Varsovia. Los detenidos, tres varones y una mujer, están «acusados de perturbar el transporte público y de causar daños a la propiedad, y uno de ellos también será acusado de posesión de estupefacientes». Los acusados habrían pintado grafitis en los vagones del metro de la capital polaca.

| etiquetas: metro , vandalismo , varsovia , grafitis
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7 comentarios
4 2 0 K 93 trenes
#4 Feliberto
Mala costumbre la de los españoles al creer que la justicia es el mismo puto chiste en el resto del mundo que aquí.
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Laro__ #6 Laro__
#4 Mala costumbre la de algunos gilipoyas al creer que la justicia es el mismo puto chiste en el resto del mundo que aquí.
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Penetrator #7 Penetrator
#6 gilipollas
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Kantinero #3 Kantinero
Si son culpables, un buen escarmiento, aquí deberían de seguir el mismo método, cada vez tenemos un país más guarro.
Seguramente estará legislado por una de esas innumerables leyes que no se aplican.
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GeneWilder #5 GeneWilder
Ajo y agua.
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Gilipollas por el mundo
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#2 alhambre
¿Hacía falta la preventiva?
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menéame