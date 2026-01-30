Cuatro años de 'divorcio' gradual entre Hazte Oír y Vox: "Abascal hace ruido pero no logra cambios"  

Desde las elecciones de Castilla y León en 2022 Arsuaga no arremetía directamente contra Vox. Miembros del partido sugieren que quiere promocionar a Alvise. Puede decirse que el embrión de lo que es hoy Vox surge por la amistad de Santiago Abascal e Ignacio Arsuaga, el presidente de Hazte Oír (HO). Ambos ya coinciden en las marchas provida contra el Gobierno del PSOE en torno a 2010, y de esa relación se pasa a la sucesiva presencia de Abascal en distintos foros. Por entonces, Abascal continúa dentro del PP, pero pronto...