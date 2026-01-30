edición general
9 meneos
10 clics
Cuatro años de 'divorcio' gradual entre Hazte Oír y Vox: "Abascal hace ruido pero no logra cambios"

Cuatro años de 'divorcio' gradual entre Hazte Oír y Vox: "Abascal hace ruido pero no logra cambios"  

Desde las elecciones de Castilla y León en 2022 Arsuaga no arremetía directamente contra Vox. Miembros del partido sugieren que quiere promocionar a Alvise. Puede decirse que el embrión de lo que es hoy Vox surge por la amistad de Santiago Abascal e Ignacio Arsuaga, el presidente de Hazte Oír (HO). Ambos ya coinciden en las marchas provida contra el Gobierno del PSOE en torno a 2010, y de esa relación se pasa a la sucesiva presencia de Abascal en distintos foros. Por entonces, Abascal continúa dentro del PP, pero pronto...

| etiquetas: elecciones , aragon
8 1 1 K 75 actualidad
13 comentarios
8 1 1 K 75 actualidad
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Pues venga, Arsuaga, da un paso al frente y monta tu propio partido de derechas cristofascista
1 K 26
#5 soberao
#3 Si te metes en el enlace del autobús veras que apoyan a los de Alvise, que esta gente no da un paso sin ganar. Han afianzado a Voz y ahora van a apuntalar a los del eurodiputado. Otro "Podemos de derechas" para la gente de bien que reza fuerte y apoya el genocidio en Gaza.
2 K 49
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#5 Alvise muy cristiano no es, que HO monte otro partido, hacen falta más partidos de ultraderecha :professor:
0 K 15
#9 soberao
#6 Con que sean muy fascistas son cristianos para Hazte Pis.
0 K 17
traviesvs_maximvs #10 traviesvs_maximvs *
#5 Alvise me produce un asco inenarrable y sus votantes son el paradigma de la estupidez, pero el lado bueno es que fragmenta la derecha.
0 K 11
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
para HO todo es derechita cobarde hasta que no vuelva Franco a matar gente y dejarlos tirados en las cunetas
1 K 21
inventandonos #7 inventandonos
A mi esto de ver a la derechita fragmentada me da gustito. Un par de partidos más les sacaba yo.
1 K 21
#12 gauargi
Lo que están haciendo es mover la ventana de overton lo más a la derecha posible, tratando de hacer que cualquier movimiento social sea tachado de izquierda radical
1 K 19
manbobi #4 manbobi
#0 Trabajas para el independiente?
0 K 12
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... el cambio de Ejecutivo y la gestión de Mariano Rajoy, muy centrada en lo económico en pleno periodo de austeridad post crisis económica, le hacen salir. El compromiso con los valores tradicionales unió a Abascal y Arsuaga. Se dejó ver en la gala de los premios HO de 2012 donde fue galardonado junto a otros perfiles por su "defensa de la familia". De ahí se pasó a participar a eventos como el World Congress of Families en su edición madrileña de ese año, donde ambos ampliaron contactos.
0 K 10
#11 HangTheRich
es que hazte oir lo que quiere es convertir sus buses de mierda en buses de la muerte, y claro, Abascal no va lo suficientemente rapido
0 K 10
#13 pirat
Que vidorra la de estos, todos los días en campaña paseando el autobús del odio.
Chiringuito rodante de mamandurrias.
Como se lo montan estos señoritos emprendedores.
Seguro que tienen las manos muy finas...
0 K 9
#8 Almirantecaraculo
Que no ha dado el cambio? Que miren si nivel de vida a ver si ha subido o no (subido por encima de lo declarado, subir per se es lo esperable para todos).
0 K 8

menéame