¿Cuánto tributa un décimo premiado?

Si eres uno de los afortunados que consigue un premio este 22 de diciembre, no todo será celebración: Hacienda también gana. Te explicamos qué parte del premio está exenta, cuánto se retiene y cómo actuar si lo compartes.
| etiquetas: décimo , lotería , fiscal
Tienes la suerte de que han coincidido los números.. y es que no te llevas ni un puto millón, ni medio. Constándote el billete 20 nenucos.
Coño si estoy mirando que hasta la once, con el diario que parece que cuesta 2 euros.. te dan medio.
Se me escapará la parte en la que es un premio "más repartido", pero no me jodas 20 pirindolos para que no te toque ni medio kilo. Para eso te esperas a una bonoloto/quiniela/euromillón(este se que es más complicado ) y que si aciertas te toque algo "de verdad".
DISCLAIMER: Dame 328k limpios que no me quejo