edición general
4 meneos
110 clics
¿Cuánto tributa un décimo premiado?

¿Cuánto tributa un décimo premiado?

Si eres uno de los afortunados que consigue un premio este 22 de diciembre, no todo será celebración: Hacienda también gana. Te explicamos qué parte del premio está exenta, cuánto se retiene y cómo actuar si lo compartes.

| etiquetas: décimo , lotería , fiscal
4 0 0 K 41 actualidad
9 comentarios
4 0 0 K 41 actualidad
Magog #1 Magog
0 dramas, que me toque
5 K 64
#3 Zerjillo
Oh no! Te ha tocado la lotería. Que putada!
2 K 28
Veelicus #9 Veelicus
#17 La loteria de navidad no se juega para que te toque, se juega para que si le toca en el curro, en el bar de copas, o el restaurante que sueles frecuentar no le toque a todo el mundo salvo a ti
1 K 21
#8 yarkyark
#6 20 Euros no 40
0 K 12
Dramaba #5 Dramaba
Bueno, te han tocado 328000€ limpios. Putadón!!
0 K 11
kosako #7 kosako
Siempre lo he visto como un timo, pero no por el tributo (que pita precisamente por el bajo premio)

Tienes la suerte de que han coincidido los números.. y es que no te llevas ni un puto millón, ni medio. Constándote el billete 20 nenucos.

Coño si estoy mirando que hasta la once, con el diario que parece que cuesta 2 euros.. te dan medio.

Se me escapará la parte en la que es un premio "más repartido", pero no me jodas 20 pirindolos para que no te toque ni medio kilo. Para eso te esperas a una bonoloto/quiniela/euromillón(este se que es más complicado ) y que si aciertas te toque algo "de verdad".

DISCLAIMER: Dame 328k limpios que no me quejo
0 K 10
#2 miraqueereslinda
Hasta 2013 nada, a partir de esa fecha el 20% .
0 K 8
elmileniarismovaallegar #4 elmileniarismovaallegar
Resumiendo: si te toca el gordo 400.000€, pagas 72.000 de impuestos y te quedas con 328.000 limpios... vamos, que no te llega ni para un pisito de 2 dormitorios...
0 K 7
#6 tromperri
#4 una desgracia convertir 40 euros en 328000 sin esfuerzo ninguno. Como voy a llorar si me toca.
0 K 6

menéame