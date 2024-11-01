Cuando tu reloj era un ordenador: la fascinante tecnología de muñeca de los años 80 y 90 (ENG)

La idea de llevar un ordenador en la muñeca no surgió de la noche a la mañana, ni comenzó con pantallas táctiles brillantes y tiendas de aplicaciones. Desde finales de la década de 1970 hasta la década de 1990, los relojeros y las empresas de electrónica experimentaron discretamente con la posibilidad de integrar funciones de cálculo, almacenamiento, comunicación e incluso entretenimiento en dispositivos lo suficientemente pequeños como para llevarlos en el brazo.