Cuando tu reloj era un ordenador: la fascinante tecnología de muñeca de los años 80 y 90 (ENG)

La idea de llevar un ordenador en la muñeca no surgió de la noche a la mañana, ni comenzó con pantallas táctiles brillantes y tiendas de aplicaciones. Desde finales de la década de 1970 hasta la década de 1990, los relojeros y las empresas de electrónica experimentaron discretamente con la posibilidad de integrar funciones de cálculo, almacenamiento, comunicación e incluso entretenimiento en dispositivos lo suficientemente pequeños como para llevarlos en el brazo.

Antipalancas21
Pocos han sobrevivido de esos inventos, sin embargo el de Casio sigue vendiendo y a un precio bueno para lo que ofrece.
cocococo
Desde el teléfono móvil mandé a tomar por culo el reloj de muñeca. Ahora estoy como hacía la gente antes, sacando el reloj del bolsillo para ver la hora:

m.media-amazon.com/images/I/81QNHrTs2jL._AC_UY350_.jpg
