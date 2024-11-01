edición general
De cuando en España se vendían novelas de CF como churros

Lo hemos escuchado mil veces: en España no se puede vivir de escribir novelas de CF como pasa, por ejemplo, en EEUU. ¿La razón principal? Nuestro mercado es muy pequeño. Sin embargo, sí hubo un tiempo donde fue posible vivir de escribir novelas de CF. Y además no de forma modesta, sino vivir "bien".

Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Porque ahora las nuevas generaciones de lectores se han vuelto snobs, y consideran que leer cierta "ficción" es de menor categoría que, por ejemplo, tragarse con papas el último premio planeta.
Wolfgang #3 Wolfgang
#1 No creo que el lector medio del Premio Planeta sea precisamente de las nuevas generaciones de lectores
Tito_Keith #9 Tito_Keith
#3 el lector medio del premio Planeta de hoy es un sector muy concreto que cuando termina de leer el libro ya se le ha olvidado
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Novelas de varias editoriales que llamaban de a duro, por ser ese su precio.
#11 fingulod
#8 Lo que en EEUU llamaban novelas pulp
Veo #12 Veo
#11 las novelas pulp no eran las que hacían por capítulos en revistas?
#13 fingulod
#12 No, eran estas. Las que se publicaban en papel malo, de pulpa de madera. Por eso se llamaban "pulp"
Veo #14 Veo
#13 Me refería a esas revistas, tengo una buena colección "Amazing" y "Asimov" herencia de mi abuelo, pulp añejo ;)

Se les llama revistas pero son colecciones de relatos cortos y novelas capituladas de diferentes autores.

O al menos creo que ese es el origen de las novelas pulp.
#16 fingulod
#14 Eran revistas que se dedicaban a eso, publicar relatos. Los más largos por entregas.

Y se llaman revistas porque tienen las características de una revista. Sobre todo, periodicidad. Salían cada mes (o el periodo que fuera) en una fecha fija.
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#8 yo las pagaba a 60 pesetas. Lo recuerdo perfectamente.
Gry #6 Gry
Yo cuando una serie está basada en un libro suelo preferir leer el libro a ver la serie. Primero porque es mucho más rápido y segundo por la costumbre que hay de dejar historias a medias. Tienes una temporada que cubre el primer libro de una trilogía y te deja con las ganas de enterarte del resto, para eso me voy a los libros directamente.
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Una por semana, desde los 8 años, me leía. Maravillosas.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#5 Autores con nombre extranjero pero que eran españoles, como Luis García Lecha, alias Clark Carrados, nacido en la Rioja
TripleXXX #10 TripleXXX
#7 O L. G. Milk

Algunas de las mejores que leí eran de él
Macnulti_reencarnado #15 Macnulti_reencarnado
#7 y que escribían sin parar para contentar a las editoriales. Me encantaría saber que esquemas seguían para ser tan prolíficos.
