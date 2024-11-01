De cuando en España se vendían novelas de CF como churros

Lo hemos escuchado mil veces: en España no se puede vivir de escribir novelas de CF como pasa, por ejemplo, en EEUU. ¿La razón principal? Nuestro mercado es muy pequeño. Sin embargo, sí hubo un tiempo donde fue posible vivir de escribir novelas de CF. Y además no de forma modesta, sino vivir "bien".
Se les llama revistas pero son colecciones de relatos cortos y novelas capituladas de diferentes autores.
O al menos creo que ese es el origen de las novelas pulp.
Y se llaman revistas porque tienen las características de una revista. Sobre todo, periodicidad. Salían cada mes (o el periodo que fuera) en una fecha fija.
Algunas de las mejores que leí eran de él