Cuando el aplauso al castigo te alcanza a ti

El sábado 1 de febrero, agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvieron en Nueva Jersey a Junior Pena, un influencer brasileño con casi 500.000 seguidores en Instagram. Pena llevaba años defendiendo públicamente las políticas migratorias más duras del presidente Donald Trump, incluso cuando estas políticas se traducían en redadas, deportaciones exprés y criminalización sistemática de personas migrantes. La escena es conocida. El giro, también.
| etiquetas: aplauso , castigo , redadas , ice , arresto , influencer , pro-trump , junior pena
Boom, leopard to the face
Muy delgado veo yo al bicho ese ... debería estar por lo menos así.
knowyourmeme.com/memes/leopards-eating-peoples-faces-party
Caerse del guindo es simplemente darse cuenta de algo, mientras que la idea detrás del meme de los leopardos es que alguien hace algo que inevitablemente le va a acabar causando perjuicio, pensando que sólo le va a causar perjuicio a otros, y termina perjudicado.