Cuando el aplauso al castigo te alcanza a ti

El sábado 1 de febrero, agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvieron en Nueva Jersey a Junior Pena, un influencer brasileño con casi 500.000 seguidores en Instagram. Pena llevaba años defendiendo públicamente las políticas migratorias más duras del presidente Donald Trump, incluso cuando estas políticas se traducían en redadas, deportaciones exprés y criminalización sistemática de personas migrantes. La escena es conocida. El giro, también.

Bienvenido al Partido de los Leopardos Comecaras.
Boom, leopard to the face  media
#3

Muy delgado veo yo al bicho ese ... debería estar por lo menos así.  media
#7 soberao
#3 En nuestro entorno creo que se dice "caerse del guindo". Eso de los leopardos es algo de Reddit o de los anglosajones en mi opinión.
#7 Es un meme de la parte anglosajona de internet, que empezó con un tuit de 2015 de un tipo que decía: "No pensé que se fueran a comer MI cara", solloza una mujer que votó al Partido de los Leopardos Comecaras.
knowyourmeme.com/memes/leopards-eating-peoples-faces-party

Caerse del guindo es simplemente darse cuenta de algo, mientras que la idea detrás del meme de los leopardos es que alguien hace algo que inevitablemente le va a acabar causando perjuicio, pensando que sólo le va a causar perjuicio a otros, y termina perjudicado.
Pena cero.
MAGA FAFO
Estaba de puta y le ha tocado poner la cama, lo suyo es que ahora se lo follen
