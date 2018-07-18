edición general
¿Qué tan increíblemente poderoso es realmente el ejército de España? [ING]

El ejército español no es ruidoso ni aparece constantemente en los titulares, pero todo lo que crees saber sobre su poder probablemente sea erróneo. Porque tras los estereotipos, España ha construido discretamente una de las fuerzas armadas más capaces, estratégicamente importantes y en rápida modernización de Europa.

candonga1
Matando a sus propios ciudadanos han sido de los mejores del mundo.
tul
#4 tampoco te pases que tuvieron que pedir ayuda a alemanes e italianos ademas de mercenarios magrebies porque solitos no podian.
Sr.No
#12 Esa, técnicamente, solo ha sido la última.

es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Guerras_civiles_de_España

P.S.: Somos uno de los países históricamente más belicosos, me parece que "solo" nos ganaban franceses e ingleses, pero un buen porcentaje de ellas han sido a efectos prácticos guerras civiles.
plutanasio
Ese qué tan suena como una patada en los huevos
Lenari
Chusticia4all
#3 y a melendi
Veelicus
#5 Las armas de destrucción masiva no se cuentan como arsenal convencional
dudo
#5 qué pasó con Marta Sanchez?
cocococo
Ahora no sé, pero cuando el servicio militar era obligatorio era lo más parecido al ejército de Pancho Villa, todo lleno de borrachos, drogadictos y gandules.
Samaritan
Tenemos submarinos que no flotan y son tan grandes que no caben en el puerto.
www.elespanol.com/espana/20180718/submarino-no-flotaba-ahora-muelle-ba
Samaritan
#2 y una cabra
Febrero2034
#2 tenemos submarinos que SI flotan y hubo q ampliar un pequeño muelle para actualizarlo.

El S81 - Isaac Peral ya está en funcionamiento y el muelle ampliado, pq los submarinos anteriores eran más pequeños que este nuevo submarino
