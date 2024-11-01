edición general
¿Cual es el país donde es más fácil conducir? El primer puesto es para España

Un estudio buscaba el país en Europa donde es más fácil conducir. Y el ganador ha resultado ser España: "A pesar de tener una de las mayores cantidades de coches, con 34 millones"

Travis Smith es estúpido.
Estoy de acuerdo en que es mucho más sencillo conducir en España que en muchos otros países.
Italia penúltima y Suiza la última. De Italia sabía y comprobé hace tiempo que conducen... raro :-P Pero de Suiza no sé nada y ha quedado la última, eso ya debe de ser el terror :shit:
