7
meneos
77
clics
¿Cual es el país donde es más fácil conducir? El primer puesto es para España
Un estudio buscaba el país en Europa donde es más fácil conducir. Y el ganador ha resultado ser España: "A pesar de tener una de las mayores cantidades de coches, con 34 millones"
mejores hilos
+ valorados
#1
Asimismov
Travis Smith es estúpido.
0
K
12
#2
Findeton
Estoy de acuerdo en que es mucho más sencillo conducir en España que en muchos otros países.
0
K
9
#3
DDJ
Italia penúltima y Suiza la última. De Italia sabía y comprobé hace tiempo que conducen... raro
Pero de Suiza no sé nada y ha quedado la última, eso ya debe de ser el terror
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
