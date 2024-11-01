Cruce de cables: Cómo era viajar cuando no existía la navegación mediante GPS y había que tirar de mapas en papel

Y es que antes de que la tecnología diera una vuelta a todo y se popularizara, hacia 2008, de forma generalizada con los TomTom (2005-2007), Nokia Maps (2006-2009), Google Maps (2007-2008), Apple Maps (2012) los mapas en papel y los callejeros eran la mejor forma de orientarse. Las puestas al día se hacían comprando el mapa callejero o la guía Campsa / Michelin de cada año, lo que era todo un acontecimiento y las convertía en superventas. Las ciudades y carreteras crecen sin parar; esto era una especie de «obsolescencia programada» que equival
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Darle el mapa a mi mujer y verla dándole vueltas nunca me dio seguridad.
Peeeero la actualizacion en tiempo real del estado del trafico es tremendamente cómoda, si haybun cambio brusco de trayectoria es mas facil, aunque el navegador a veces insiste demasiado. Si estás en una ciudad desconocida el criterio propio no es necesariamente bueno...
es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_007_de_Korean_Air