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Cruce de cables: Cómo era viajar cuando no existía la navegación mediante GPS y había que tirar de mapas en papel

Cruce de cables: Cómo era viajar cuando no existía la navegación mediante GPS y había que tirar de mapas en papel

Y es que antes de que la tecnología diera una vuelta a todo y se popularizara, hacia 2008, de forma generalizada con los TomTom (2005-2007), Nokia Maps (2006-2009), Google Maps (2007-2008), Apple Maps (2012) los mapas en papel y los callejeros eran la mejor forma de orientarse. Las puestas al día se hacían comprando el mapa callejero o la guía Campsa / Michelin de cada año, lo que era todo un acontecimiento y las convertía en superventas. Las ciudades y carreteras crecen sin parar; esto era una especie de «obsolescencia programada» que equival

| etiquetas: mapa , maps , gps , orientar , calle , callejero , guía , ciudad
5 2 0 K 63 tecnología
7 comentarios
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Kantinero #4 Kantinero
Pues era de puta madre, parabas y le preguntabas al primer paisano sentado a la sombra, que normalmente era muy amable y estaba deseando conversar
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Mark_ #5 Mark_
#4 y seguramente acaba llevándote al bar de su compadre y te ponen de comer hasta los ojos por dos duros. Been there.
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fofito #1 fofito
Terrorífico.
Darle el mapa a mi mujer y verla dándole vueltas nunca me dio seguridad.
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ombresaco #3 ombresaco
Te enterebas de por dónde ibas, y por dó de habias ido. Y a la segunda o tercera vez, ya te sabias el camino. Ahora, muchas veces se va 10 veces al mismo sitio, y siempre con el gps. Ademas, elegias el camino con criterio propio.


Peeeero la actualizacion en tiempo real del estado del trafico es tremendamente cómoda, si haybun cambio brusco de trayectoria es mas facil, aunque el navegador a veces insiste demasiado. Si estás en una ciudad desconocida el criterio propio no es necesariamente bueno...
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Hostia, pues los cables también eran viejos de cojones. Uno se imagina a Mr burns sacando una cinta perforada mientras le llegan las cotizaciones de la bolsa de Londres.
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#7 pcmaster *
Sin GPS, los aviones se podían desviar 500 Km de su ruta... y acabar como el KAL007

es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_007_de_Korean_Air :'(
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#6 casicasi *
Había que memorizar la ruta, marcar el número de carretera, estudiar previemente el recorrido óptimo, y leer las señales de la carretera con cuidado, y atendiendo a la lógica del código que usan. También llevar la cuenta de los kilómetros para preveer la salida. Y preguntar en la gasolinera de turno o en el pueblo.
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menéame