Cruce de cables: Cómo era viajar cuando no existía la navegación mediante GPS y había que tirar de mapas en papel

Y es que antes de que la tecnología diera una vuelta a todo y se popularizara, hacia 2008, de forma generalizada con los TomTom (2005-2007), Nokia Maps (2006-2009), Google Maps (2007-2008), Apple Maps (2012) los mapas en papel y los callejeros eran la mejor forma de orientarse. Las puestas al día se hacían comprando el mapa callejero o la guía Campsa / Michelin de cada año, lo que era todo un acontecimiento y las convertía en superventas. Las ciudades y carreteras crecen sin parar; esto era una especie de «obsolescencia programada» que equival