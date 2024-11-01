edición general
14 meneos
160 clics
Críticas al ataque ultra a la periodista de TVE Lourdes Maldonado con una captura fuera de contexto sobre la tragedia en Adamuz: "Hay que estar enfermo de odio"

Críticas al ataque ultra a la periodista de TVE Lourdes Maldonado con una captura fuera de contexto sobre la tragedia en Adamuz: "Hay que estar enfermo de odio"  

Ya hay que estar enfermo de odio para sacar una captura fuera de contexto usando decenas de muertos para generar odio hacia una periodista de TVE. A continuación pongo el vídeo con el contexto, la captura está hecha en el momento que hablaban de la solidaridad en Adamuz.

| etiquetas: lourdes maldonado , tve , julián macías , adamuz
12 2 4 K 138 actualidad
5 comentarios
12 2 4 K 138 actualidad
#1 Pivorexico *
Debería haber dado las gracias y ánimos al pasajero victima del accidente , con cara de asco y enfado .
2 K 35
Delay #4 Delay
#2 No veo que incluya el vídeo ni el contexto como en esta. Para mí NO ES DUPE
0 K 20
Pertinax #5 Pertinax *
#4 De hecho, el vídeo aparece en este otro envío tuyo.
www.meneame.net/m/Desinfórmame/bulos-desinformacion-sobre-accidente-t
Pero ya sabemos que te gusta enviar veinte veces lo mismo si sirve para tu turra habitual.

Y más, porque no busco.
0 K 15
BlackDog #3 BlackDog *
Como la mayoría de famosos haciendo saludos nazis, que cogen el frame específico. A ver si aprendéis que todo lo que hagáis os va a venir de vuelta, os vinieron en contra los escarches, las manifestaciones, el lanzamiento de micrófonos, y ahora lloráis por las fotos sacadas de contexto. PD voto irrelevante, noticias hechas de un Twitt  media
0 K 7

menéame