Una crítica socialista a la regularización masiva de migrantes  

Vídeo de opinión de Paula Fraga. ¿Es cierto, como dicen PSOE, Sumar y Podemos, que las regularizaciones de 500.000 inmigrantes supondrán la garantía de sus derechos y cumplimiento de obligaciones? "Una crítica socialista a la regularización masiva de migrantes"

#7 encurtido
Una regularización muy puntual, que deje claro que si se da es por corregir un problema al que sea prioritario dar solución: que hayan entrado 500.000 personas ilegalmente, se podría dar por aceptable.

El problema es que es tabú hablar de los aspectos negativos de la inmigración, por ejemplo ya hay varios comentarios tachando de "rojipardos" #5.

Pues nada, inmigración sin límite, sin tener en cuenta las posibilidades del mercado laboral español, de las dimensiones de los recursos sociales, ver dónde van a vivir, ni de las perspectivas tanto de los nuevos habitantes como los actuales. Que opinar es de fachas.
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#7 Coñe, que llevan dando la turra con su xenofobia toda la semana. No los ven como trabajadores ni los quieren en este país. Que igual tú los llamarás de otra manera, pero llamarlos "rojipardos" es una buena manera.
DORO.C #12 DORO.C
#7 El sistema tiene capacidades infinitas y si dices lo contrario eres un fascista :troll:
#3 IngridPared
En realidad es una crítica a la inmigración "masiva". Le parece que da lo mismo que los migrantes tengan o no papeles. ¡Cómo si eso no les cambiara la vida! Es el discurso supuestamente obrerista que sostiene que si vienen menos extranjeros a trabajar subirán los sueldos de los españoles. La autarquía en el terreno de la política laboral. Pero eso: no es que le parezca mal la regularización de 500.000 personas. Es que le parece mal que esas 500.000 personas estén en España.
DORO.C #4 DORO.C
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#3 Es el discurso supuestamente obrerista que sostiene que si vienen menos extranjeros a trabajar subirán los sueldos de los españoles.

El sector rojipardo lleva días dando la matraca con lo de la inmigración. Para ellos no son trabajadores, son invasores. Que a estas alturas alguien plantee que "sin inmigración los sueldos subirían" es de imbéciles. Tanto la productividad como los beneficios han aumentan, pero nunca es hora de repartir o mejorar salarios, al contrario, se oponen a cualquier mejora salarial y tienen a sus medios criminalizando cualquier huelga con artículos como los de "la ambulancia que no pudo llegar a su destino".
DORO.C #14 DORO.C
#15 endy
xyria #1 xyria
DORO.C #2 DORO.C
#9 endy
DORO.C #10 DORO.C *
#13 endy *
#6 tol_ondro
Me huele a crítica nacionalsocialista más que socialista
DORO.C #11 DORO.C
#6 Pues esta mujer es una feminista de izquierdas con larga trayectoria.
