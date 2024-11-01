Vídeo de opinión de Paula Fraga. ¿Es cierto, como dicen PSOE, Sumar y Podemos, que las regularizaciones de 500.000 inmigrantes supondrán la garantía de sus derechos y cumplimiento de obligaciones? "Una crítica socialista a la regularización masiva de migrantes"
| etiquetas: paula , fraga , crítica , socialista , regularización , masiva , migrantes
El problema es que es tabú hablar de los aspectos negativos de la inmigración, por ejemplo ya hay varios comentarios tachando de "rojipardos" #5.
Pues nada, inmigración sin límite, sin tener en cuenta las posibilidades del mercado laboral español, de las dimensiones de los recursos sociales, ver dónde van a vivir, ni de las perspectivas tanto de los nuevos habitantes como los actuales. Que opinar es de fachas.
www.meneame.net/m/Ecoonomia/conferencia-espana-europa-apuros-jesus-fer
El sector rojipardo lleva días dando la matraca con lo de la inmigración. Para ellos no son trabajadores, son invasores. Que a estas alturas alguien plantee que "sin inmigración los sueldos subirían" es de imbéciles. Tanto la productividad como los beneficios han aumentan, pero nunca es hora de repartir o mejorar salarios, al contrario, se oponen a cualquier mejora salarial y tienen a sus medios criminalizando cualquier huelga con artículos como los de "la ambulancia que no pudo llegar a su destino".
En Brave, Chrome o Safari se puede ver.
No tienes autorización para ver esta página.
HTTP ERROR 403
Actualizo: en Chrome me funciona. Conclusión: el servidor no está permitiendo acceso a todo el mundo en función de vete tú a saber qué