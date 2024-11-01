Cristina Almeida responde a los jóvenes que defienden a Franco por construir casas: "Claro, fueron las que destruyó en la guerra"

La abogada ha abordado en Más Vale Tarde que dos de cada diez españoles de entre 18 y 24 años valora positivamente el franquismo, pese a no haberlo vivido. Ella sí que lo ha hecho y es muy clara al mandar algún que otro recado a aquellos que defienden la dictadura.
cc #4
Ojalá España costruyera la cantidad de viviendas que hizo el dictador.
Peor como somos subnormales y pensamos que todo lo del franquismo fue malo.
Pues así nos va.
Franco fue un hijo de puta dictador y asesino, e hizo viviendas. Una cosa no quita la otra.
Y es efectivo, la verdad, no han conseguido hacer creer a la peña que la Tierra es plana? O que el cambio climático no existe?
Es interesante que no todos fueron presos construyendo casas. Aunque si muchos.