Cristina Almeida responde a los jóvenes que defienden a Franco por construir casas: "Claro, fueron las que destruyó en la guerra"

Cristina Almeida responde a los jóvenes que defienden a Franco por construir casas: "Claro, fueron las que destruyó en la guerra"

La abogada ha abordado en Más Vale Tarde que dos de cada diez españoles de entre 18 y 24 años valora positivamente el franquismo, pese a no haberlo vivido. Ella sí que lo ha hecho y es muy clara al mandar algún que otro recado a aquellos que defienden la dictadura.

11 comentarios
TonyStark #2 TonyStark
es el problema cuando no educas, cuando pasas de puntilla por el franquismo en los libros de historia de colegios e institutos.
#6 Leziabell
#2 Si solo fuera de puntillas, en mi instituto pasaron por encima totalmente......que no daba tiempo a verlo todo.
Andreham #1 Andreham
Y construidas con mano esclava republicana, perdón, con "mano de obra delictiva que se encontraba pagando por sus crímenes" (ser rojo y perder la guerra, o mirar mal al cacique/señorito).
#7 yarkyark *
#1 Se hicieron muchas obras con mano de obra esclava (principalmente obra civil) pero viviendas no. La vivienda normalmente requiere mano de obra especializada (albañiles, fontaneros, electricistas, carpinteros, etc...) y no es el caso de de la mano de obra esclava.

cc #4
#9 Katos
Falacia de las gordísimas.

Ojalá España costruyera la cantidad de viviendas que hizo el dictador.
Peor como somos subnormales y pensamos que todo lo del franquismo fue malo.

Pues así nos va.

Franco fue un hijo de puta dictador y asesino, e hizo viviendas. Una cosa no quita la otra.
#11 yarkyark
#9 Efectivamente. Y la gente no se da cuenta que mentir en uno de los argumentos les tumba el resto de argumentos que si son ciertos.
#3 encurtido
El Dandy de Barcelona de la izquierda.
arturios #5 arturios
#3 Ya le gustaría a ese tipejo estar a la altura de la suela del zapato de la Cristina Almeida :ffu:
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Quien piensa eso se ha creado la opinión en base a redes sociales, WhatsApp y memes.

Y es efectivo, la verdad, no han conseguido hacer creer a la peña que la Tierra es plana? O que el cambio climático no existe?
thoro #4 thoro *
Instituto Nacional de Colonización
Es interesante que no todos fueron presos construyendo casas. Aunque si muchos.
#8 tobruk1234
Aquellos que banaglorian el Franquismo son los mismos que luego critican gobiernos como Venezuela, China, Corea del norte. Soplan y beben al mismo tiempo, menuda panda de descerebrados tenemos y esos son el futuro, como decía mi abuela que Dios nos coja confesados.
