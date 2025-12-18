La crisis de la vivienda, el factor que explica por qué se ha disparado el sinhogarismo en Barcelona

Más de 6.700 personas duermen en la calle en Catalunya, según reveló recientemente el Síndic de Greuges. De estas, cerca de 2.000 lo hacen en las calles de Barcelona, un 43% más que en 2023, según el recuento realizado por Arrels Fundació.
Fijaros si soy visionario que desde ya os puedo asegurar que ésto irá a peor en los próximos años... Más aún cuando siguen insistiendo en Rusia, Rusia, China, China, Venezuela, Corea del Norte...
El robo del siglo, in your face. Todos nazis menos ellos que son nietos de nazis...
Y la finca gestionada por BlackRock, antes Black Ex, antes Black Water...
Fuera EEUU, si, claro... Solo hay que ver a los demócratas de éste antro: lameojetes de Biden que llaman facha a Trump y no saben nada ni de Hunter ni de Burisma ni de Nuland...
Pero ojo, la culpa no es del piso, es del terreno donde todos quieren estar.
O aumentas la altura de los pisos nuevos o aumentas la zona donde la gente quiera vivir.
En Teruel valen menos pero no hay trabajo, pero da igual porque los pisos serán para aparentar porque ésto ya no tiene solución.
Estamos en un sistema que se muere y pretende dar lecciones al resto.
A mí me da igual donde vivir, el asunto es que hay que pagar el mes y las finanzas no dan para andar arriesgándose.
Cuando entrar al super a por la compra para tres días supone andar echando cuentas es que la bonanza occidental tocó a su fin, y yo te digo ésto sintiéndome privilegiado al 100% porque aunque haga malabares para ahorrar no tengo problemas económicos (vivo con lo básico y no necesito lujos autoimpuestos vía MKT). Podría derrochar muchísimo, el caso es que eso no me aporta nada de nada.
El caso es que da para unos pocos...
Te pregunto, y con el resto, en la era de la IA... Qué hacemos?
No, no me vale una RBU, sería el paso lógico pero no arreglas el desaguisao...
O se da un paso más allá o es inviable... Y he ahí el fondo del asunto.
El mundo ya ha cambiado y pretender legislarlo como hace 50 años carece de sentido salvo para Von Der Leyen y el resto de censores del régimen europeo.
Podremos escapar a… » ver todo el comentario
Nuestra estrategia ha sido: teletrabajo (el de mi pareja) y yo me encargo de huerto, gallinas, leña y despensa. Ahora, un sueldo nos da de sobra para vivir. En la ciudad, hubo años que, trabajando los dos, llegábamos raspao a fin de mes.
Creo que todo lo que no pase por la construcción de vivienda pública a gran escala no va a servir para nada.
Y donde no es así... los precios bajan... gracias a que se construye.
www.mysanantonio.com/realestate/article/austin-home-prices-21247649.ph
"lo más común es ser hombre, tener 43 años de media y ser extranjero. De hecho, el documento señala que "el 74% de las personas que viven a la intemperie son migrantes", es decir, de fuera del Estado español"
Que hacer en estos casos? Lo mas humano es ayudar a la repatriación. Se ayuda a preparar la documentación, se les compra un billete, e incluso se añade una cantidad a cobrar en destino. Si estan… » ver todo el comentario