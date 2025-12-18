edición general
La crisis de la vivienda, el factor que explica por qué se ha disparado el sinhogarismo en Barcelona

La crisis de la vivienda, el factor que explica por qué se ha disparado el sinhogarismo en Barcelona

Más de 6.700 personas duermen en la calle en Catalunya, según reveló recientemente el Síndic de Greuges. De estas, cerca de 2.000 lo hacen en las calles de Barcelona, un 43% más que en 2023, según el recuento realizado por Arrels Fundació.

15 comentarios
#1 Dav3n *
Capitalismo desbocado y límites del crecimiento.

Fijaros si soy visionario que desde ya os puedo asegurar que ésto irá a peor en los próximos años... Más aún cuando siguen insistiendo en Rusia, Rusia, China, China, Venezuela, Corea del Norte...

El robo del siglo, in your face. Todos nazis menos ellos que son nietos de nazis... :palm:
3 K 51
meroespectador #6 meroespectador
#1 Que en Rusia hay nazis y financian a los nazis está más que demostrado.
2 K 8
thoro #2 thoro
Que los pongan a construir nuevas viviendas de proteccion oficial, que hacen falta.
1 K 21
#3 Dav3n *
#2 Si, VPO a 350K el pisito de 60 metros sin balcón... Pues vamos listos...

Y la finca gestionada por BlackRock, antes Black Ex, antes Black Water...

Fuera EEUU, si, claro... Solo hay que ver a los demócratas de éste antro: lameojetes de Biden que llaman facha a Trump y no saben nada ni de Hunter ni de Burisma ni de Nuland...
1 K 18
thoro #4 thoro *
#3 En Teruel vale menos. Seguro.
Pero ojo, la culpa no es del piso, es del terreno donde todos quieren estar.
O aumentas la altura de los pisos nuevos o aumentas la zona donde la gente quiera vivir.
1 K 21
#5 Dav3n
#4 No has entendido nada... :foreveralone:

En Teruel valen menos pero no hay trabajo, pero da igual porque los pisos serán para aparentar porque ésto ya no tiene solución.

Estamos en un sistema que se muere y pretende dar lecciones al resto.

A mí me da igual donde vivir, el asunto es que hay que pagar el mes y las finanzas no dan para andar arriesgándose.

Cuando entrar al super a por la compra para tres días supone andar echando cuentas es que la bonanza occidental tocó a su fin, y yo te digo ésto sintiéndome privilegiado al 100% porque aunque haga malabares para ahorrar no tengo problemas económicos (vivo con lo básico y no necesito lujos autoimpuestos vía MKT). Podría derrochar muchísimo, el caso es que eso no me aporta nada de nada.
0 K 11
meroespectador #8 meroespectador
#5 Pues lo mismo tener gallinas, sembrar un huerto y tener un trabajo aparte tipo fontanero, electricista, o manitas de la construcción teniendo una casa en un pueblo a 75 KM (1 hora) de una urbe, lo mismo no es tan mala vida.
0 K 7
#11 Dav3n *
#8 Jamás diré que tener un curro de obrero sea mala forma de vida.

El caso es que da para unos pocos...

Te pregunto, y con el resto, en la era de la IA... Qué hacemos?

No, no me vale una RBU, sería el paso lógico pero no arreglas el desaguisao...

O se da un paso más allá o es inviable... Y he ahí el fondo del asunto.

El mundo ya ha cambiado y pretender legislarlo como hace 50 años carece de sentido salvo para Von Der Leyen y el resto de censores del régimen europeo.

Podremos escapar a…   » ver todo el comentario
0 K 11
Draakun #15 Draakun
#8 Nosotros lo hemos hecho y ha funcionado.
Nuestra estrategia ha sido: teletrabajo (el de mi pareja) y yo me encargo de huerto, gallinas, leña y despensa. Ahora, un sueldo nos da de sobra para vivir. En la ciudad, hubo años que, trabajando los dos, llegábamos raspao a fin de mes.
0 K 9
Dragstat #14 Dragstat
#13 el Estado es servidor del capital, y la principal razón por la que el chiringuito se perpetúa. Que sea el propio Estado no lo convierte en socialista, de hecho hace todo lo contrario a lo que tiene que hacer, en lugar de aplicar políticas socialistas construyendo vivienda social, lo ha dejado al 100% en manos privadas para que cualquiera que necesite una vivienda pase por caja, manteniendo el sistema de sangrado de los ciudadanos. Han convertido el sector inmobiliario en un negocio para unos pocos justo por no ser socialista. Si lo fuese todos tendrían una vivienda fácilmente. Resulta que los políticos trabajan para el capital, quién lo iba a pensar.
0 K 20
Bretenaldo #10 Bretenaldo
Nuevas medidas de limitación de precios: www.deia.eus/economia/2025/12/18/catalunya-primera-comunidad-limita-pr ¿Es esta línea la adecuada cuando se ha reducido la vivienda disponible en Barcelona en más de una cuarta parte debido a la limitación del precio de los alquileres?

Creo que todo lo que no pase por la construcción de vivienda pública a gran escala no va a servir para nada.
1 K 17
Findeton #7 Findeton
Socialismo desbocado.
0 K 11
Dragstat #9 Dragstat
#7 es absurdo, en un problema para los ciudadanos en todo Occidente. En ningún lado hay socialismo, es todo capitalismo y liberalismo. Si hubiese socialismo real no habría este problema con la vivienda, habría otros pero no el de la vivienda.
1 K 30
Findeton #13 Findeton *
#9 Es falso, en casi todos lados hay socialismo a nivel del sector inmobiliario. El estado controla el suelo, dice dónde se puede construir, cómo, cuántas alturas, en qué condiciones etc.

Y donde no es así... los precios bajan... gracias a que se construye.

www.mysanantonio.com/realestate/article/austin-home-prices-21247649.ph
0 K 11
Kyoko #12 Kyoko
Una immigración mal gestionada tambien ha contribuido. Del articulo
"lo más común es ser hombre, tener 43 años de media y ser extranjero. De hecho, el documento señala que "el 74% de las personas que viven a la intemperie son migrantes", es decir, de fuera del Estado español"
Que hacer en estos casos? Lo mas humano es ayudar a la repatriación. Se ayuda a preparar la documentación, se les compra un billete, e incluso se añade una cantidad a cobrar en destino. Si estan…   » ver todo el comentario
0 K 10

