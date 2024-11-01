edición general
9 meneos
24 clics
La crisis de los cribados de Moreno Bonilla merma a Feijóo y pone en jaque la sucesión en Génova

La crisis de los cribados de Moreno Bonilla merma a Feijóo y pone en jaque la sucesión en Génova

Andalucía se ha convertido, estas últimas semanas, en el epicentro de una grave polémica sanitaria, después de que se hiciera pública la revelación de que más de 2.000 mujeres no recibieron a tiempo los resultados de sus mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama, ni tuvieron la certeza de que los resultados recibidos fueran válidos. La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha tenido que dimitir tras tal escándalo, pero este problema puede tener dimensiones mayores en el PP nacional de cara a

| etiquetas: moreno bonilla , pp , génova
7 2 0 K 100 politica
8 comentarios
7 2 0 K 100 politica
JackNorte #1 JackNorte
La sucesion en Genova siempre esta en jaque en un partido que desde nueva generaciones marcan camino con curriculums falsos y donde se premia ser negligente irrresponsable y corrupto.
No descartemos que esto haga ganar creditos a cualquier candidato dentro del pp.
3 K 61
#5 Acabose
¿Cuando han tenido reparos los votontos en seguir apoyando a los suyos a pesar de 7291, 221 + 43, 75, 80......?
Tenemos un partido/mafia al cual se le acumulan los cadáveres, pero eso son "chiquilladas " sin importancia.
1 K 27
#7 DonaldBlake
#5 Porque no son sus muertos. Mira como al Miguel Ángel Blanco lo siguen ensalzando. Su muerte vale más que cualquiera de las otras que mencionas.
1 K 28
Veelicus #3 Veelicus
Feijoo sera candidato hasta que Isabel diga basta, pobre frigolito....
0 K 13
#4 Marisadoro
#3 Ojo que Mazón está calentando....
0 K 16
Edheo #8 Edheo
#4 Ese alma triste? En serio?
0 K 7
Barney_77 #2 Barney_77
Me sorprende que lo de los cribados ponga en jaque a Feijoo, pero lo de las pulseras no pase absolutamente nada y con unas disculpas de mierda ya se haya solucionado. En fin, que no es el que, sino quien.
0 K 9
#6 Jodere
Se fuerte Alberto, el turrón te lo comes ya en Galicia.
0 K 8

menéame