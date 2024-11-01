edición general
Creíamos que ningún modelo abierto podría superar a GPT-5. Una startup china demuestra que estábamos equivocados

Una startup china llamada Moonshot acaba de lanzar Kimi K2 Thinking, un gigantesco modelo abierto con un billón de parámetros que ha hecho algo que parecía casi imposible: superar a los mejores modelos propietarios de empresas como OpenAI, Google o Anthropic. Si creíamos que los modelos "Open Source" jamás podrían competir con GPT-5, Gemini 2.5 Pro o Claude, estábamos equivocados.

Torrezzno
Yo uso Kimi K2, el básico y va bien. Pero ChatGPT me sigue pareciendo el más rápido y mejor para tareas cotidianas.
Enésimo_strike
Yo no creía que chat GPT 5 no podría ser superado, es más, estaba y estoy seguro de que será superado en breve si no lo ha sido ya. Y el que lo supere también será superado más pronto que tarde.
sorrillo
#9 Pillo que es un futurible y pillo que lo que muestras son tus deseos, sí.
kastanedowski
Por qué esta pagina idolatra y manipula la información de China siempre... no es la primera vez

Aquî dice por ejemplo "creíamos que ningún modelo abierto podría superar a GPT-5" basura, hombre de paja, ya se sabia que modelos abiertos lo harían, modelos como Llama 3.1 (Meta, 2024) ya rivalizan con GPT-4 en tareas generales, donde esta eso de que no se superaría?

Contrasta el costo de entrenamiento de $4,6M para Kimi vs. "$500M para GPT-5" como "ridículo",…   » ver todo el comentario
DatosOMientes
#4 Es de Xataka. Qué esperabas.
Spirito
#_2 Hay una carrera colosal por avanzar bestialmente en todo lo que implique IA y robótica de todo tipo.

Y no es para menos, porque quien se posicione bien en todo ello domina la información, la predicción en todos los órdenes y esto es oro puro: es dominar el mundo, literalmente.
Olepoint
No os voy a decir lo que uso, para que no la colapseis, que trabajo con código con ella, pero tengo de pago Gemini Pro, y normalmente a Gemini se le suelen atragantar las tareas complejas, sobre todo alguna refactorización que implique la modificación de varios ficheros y/o bastante lógica en un proyecto medianito. Cuando eso ocurre, me voy a una asiática, que es mucho más lenta, pero resuelve sin problemas lo que Gemini Pro ni huele.
MisturaFina
Es al reves. Si le dieramos un poco de importancia al modelo libre, si pagaramos sus gastos, superaria a cualquier modelo privado por muuuucho!!!
La prueba: linux
sorrillo
#3 Windows supera a Linux en varios aspectos, sospecho que MacOS también supera a Linux en varios aspectos, a la par que Linux supera a los otros dos en varios aspectos también.

Adobe supera a Gimp en varios aspectos, Maya supera a Blender en varios aspectos ...
MisturaFina
#8 y eso que crecen sin financiación y sin publicidad. Imagina que separamos una partida de impuestos para el desarrollo de software libre para el sector publico. Software confiable que cualquier pais podria copiarse gratuitamente. ¿Lo pillas?
