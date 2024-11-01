Creíamos que ningún modelo abierto podría superar a GPT-5. Una startup china demuestra que estábamos equivocados

Una startup china llamada Moonshot acaba de lanzar Kimi K2 Thinking, un gigantesco modelo abierto con un billón de parámetros que ha hecho algo que parecía casi imposible: superar a los mejores modelos propietarios de empresas como OpenAI, Google o Anthropic. Si creíamos que los modelos "Open Source" jamás podrían competir con GPT-5, Gemini 2.5 Pro o Claude, estábamos equivocados.