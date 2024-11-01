Creíamos que ningún modelo abierto podría superar a GPT-5. Una startup china demuestra que estábamos equivocados

Una startup china llamada Moonshot acaba de lanzar Kimi K2 Thinking, un gigantesco modelo abierto con un billón de parámetros que ha hecho algo que parecía casi imposible: superar a los mejores modelos propietarios de empresas como OpenAI, Google o Anthropic. Si creíamos que los modelos "Open Source" jamás podrían competir con GPT-5, Gemini 2.5 Pro o Claude, estábamos equivocados.
| etiquetas: china , ia , ai , llm , openai
Aquî dice por ejemplo "creíamos que ningún modelo abierto podría superar a GPT-5" basura, hombre de paja, ya se sabia que modelos abiertos lo harían, modelos como Llama 3.1 (Meta, 2024) ya rivalizan con GPT-4 en tareas generales, donde esta eso de que no se superaría?
Contrasta el costo de entrenamiento de $4,6M para Kimi vs. "$500M para GPT-5" como "ridículo",… » ver todo el comentario
Y no es para menos, porque quien se posicione bien en todo ello domina la información, la predicción en todos los órdenes y esto es oro puro: es dominar el mundo, literalmente.
La prueba: linux
Adobe supera a Gimp en varios aspectos, Maya supera a Blender en varios aspectos ...