Crece el rechazo al experimento de Ayuso para aligerar citas médicas: "Está ocultando la falta de profesionales"

Crece el rechazo al experimento de Ayuso para aligerar citas médicas: "Está ocultando la falta de profesionales"

La Gerencia de Atención Primaria activó el proyecto piloto de Salud Digital el verano pasado en dos centros y, tras calificar los resultados de "positivos", lo amplió a otros 15 hasta alcanzar un total de 17. Sin embargo, profesionales y colectivos sociales aseguran que el proyecto de Salud Digital "maquilla las listas de espera y oculta la falta de profesionales".

sotillo #1 sotillo
Huelga mientras no se garantice la seguridad de los pacientes
Cehona #3 Cehona
#1 Ya han hecho muchas y los usuarios siguen votando a los que se cargan la sanidad pública.
Cierran centros de salud, sin pediatras, sin citas médicas libres en la app
(ahora no puedes hacer screenshot para tener testigos) En Centros de Salud como Aguacate, ni el médico asignado.
Pero en Carabanchel y Villaverde, siguen sacando votantes.
Lamantua #2 Lamantua
Mientras sus votantes sean los más perjudicados… :roll:
Cehona #4 Cehona
#2 Lo pagamos todos votantes y no votantes. Y los que se quedan en casa sin votar, domingueros incluidos.
