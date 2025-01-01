Crece el rechazo al experimento de Ayuso para aligerar citas médicas: "Está ocultando la falta de profesionales"

La Gerencia de Atención Primaria activó el proyecto piloto de Salud Digital el verano pasado en dos centros y, tras calificar los resultados de "positivos", lo amplió a otros 15 hasta alcanzar un total de 17. Sin embargo, profesionales y colectivos sociales aseguran que el proyecto de Salud Digital "maquilla las listas de espera y oculta la falta de profesionales".
Cierran centros de salud, sin pediatras, sin citas médicas libres en la app
(ahora no puedes hacer screenshot para tener testigos) En Centros de Salud como Aguacate, ni el médico asignado.
Pero en Carabanchel y Villaverde, siguen sacando votantes.