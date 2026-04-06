Crean unas plantas luminosas que pueden iluminar las ciudades de noche sin gastar electricidad

Científicos chinos han combinado genes de luciérnagas y hongos con el de las plantas para crear una nueva especie que brilla en la oscuridad. Ya han desarrollado más de veinte plantas diferentes.
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Por lo visto las pruebas son por la zona de Busher
Como mucho... la luz de un mechero puesto al mínimo. Que ya es mucho más que cero.
Aunque me gustaría equivocarme y quedarme corto con la predicción.
Tal vez como planta ornamental no estarían mal.