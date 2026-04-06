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Crean unas plantas luminosas que pueden iluminar las ciudades de noche sin gastar electricidad

Científicos chinos han combinado genes de luciérnagas y hongos con el de las plantas para crear una nueva especie que brilla en la oscuridad. Ya han desarrollado más de veinte plantas diferentes.

| etiquetas: luminiscencia , luciérnaga , planta , genoma , farola , iluminación
4 1 2 K 41 ciencia
11 comentarios
4 1 2 K 41 ciencia
Beltenebros #1 Beltenebros
Me cuesta creer que tendrán la luminosidad suficiente para alumbrar grandes avenidas, pero vete a saber...
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 A ver son plantas nucleares.
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#8 tropezon
#3 USA e Israel están proponiendoselo a Irán.
Por lo visto las pruebas son por la zona de Busher
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salteado3 #5 salteado3
#1 Por nonhablar de la durabilidad y fiabilidad...
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thoro #11 thoro
#1 Mucho pides tú... Y los medios de comunicación muchas medias verdades para vender periódicos...

Como mucho... la luz de un mechero puesto al mínimo. Que ya es mucho más que cero.
Aunque me gustaría equivocarme y quedarme corto con la predicción.
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Beltenebros #2 Beltenebros
@Existía, ya veo que eres de gatillo fácil, poniendo negativo antes de leer el artículo.
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#4 surco
Se empieza así y se termina con la invasion de los mosquitos gigantes. Que hay que ver más pelis de sobremesa, coño. Yo ahí lo dejo.
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anv #6 anv
Lo de los experimentos con plantas luminosas, bacterias luminosas, y hasta ratones luminosos no tiene nada de nuevo. Pero dan muy poca luz.

Tal vez como planta ornamental no estarían mal.
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kastanedowski #7 kastanedowski
Spam Chino de nuevo?
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OrialCon_Darkness #9 OrialCon_Darkness
Viendo que en las avenidas tienen plantas como separadores de carril a acera, no es malo, no será un foco led, pero con que hagan 2-3w de luz por planta, ya es más que suficiente para iluminar la zona, no hacen falta leds de 50w
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#10 asgard_gainsborough
Son las plantas que salían en el anime de Trigun
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menéame